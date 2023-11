'Hay que darle chance', dice Xóchitl Gálvez sobre la presentación del equipo de Claudia Sheinbaum

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que sigue reclutando a los miembros de su equipo de campaña, pero descartó que le preocupe que Claudia Sheinbaum lo haya presentado antes.

“Hoy lo presenta la señora de enfrente, hay que darle chance”, respondió al ser entrevistada por los medios de comunicación, en el contexto del panel Retos Frente a la Erradicación de la Pobreza en México, que se realizó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Sin precisar la fecha para la que tendrá listo a su propio equipo, la aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD apuntó que todavía le falta cubrir a quienes estarán al frente de temas de relevancia, como las propuestas en materia de seguridad.

Los libros cultivan mentes libres.



Sueño con un México que desde el gobierno promueva una sociedad que mejore, que crezca, que aspire a un mejor futuro y cuestione el conformismo y el estancamiento.



Un gusto estar de regreso en la @FILGuadalajara.



Precandidata única a la… pic.twitter.com/unRB5BA11Q — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 27, 2023

“Estamos acabando de reclutar a personajes, sobre todo en temas muy específicos: telecomunicaciones, medio ambiente, obviamente seguridad, que es en los temas que nos están planteando en los recorridos. Y creo que la semana que entra ya presentamos al equipo. Hay varios personajes ya, pero los vamos a presentar a todos”, indicó.

Gálvez también defendió la realización de la FIL y reiteró que si su oponente de Morena no asistió fue porque le ordenaron que no fuera: “Le dijeron, le ordenan, ella sólo obedece, no tiene voz propia. Aquí tendría que estar”.

Respecto a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la FIL es un cónclave de la derecha, la política hidalguense sostuvo que se trata de una feria plural.

“Claro que no es conservadora ni es de derecha, es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque ellos sólo van a lugar donde se sienten cómodos. Por eso (López Obrador) no fue la Montaña de Guerrero, por eso le sacó a bajarse y hablar con los maestros de la CNTE; que hable, que dialogue. En esta feria se dialoga, yo vengo a dialogar”, declaró.

