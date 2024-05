“Ya no hay fraudes electorales”, responde AMLO sobre reconocer resultados electorales del domingo

Tras asegurar que tiene confianza en las autoridades electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en México ya son otras condiciones donde no existe el fraude electoral, en respuesta a si aceptará los resultados de los comicios del domingo.

-¿Si no gana Claudia Sheinbaum, aceptaría esos resultados o existe duda por la desconfianza en las autoridades electorales?- preguntó una reportera de Colombia, durante la mañanera.

“Es que ya son otras condiciones, ya es otro México, ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones”, aseveró, luego de externar su confianza en la madurez política del pueblo mexicano, además de la autoridad electoral.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/Oic2y4Y4oU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 28, 2024

“Sí, sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. El pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto”, indicó.

El tabasqueño resaltó que cuando él inició la lucha por llegar a la Presidencia, había muchas ocasiones en que le decían algunas personas que no lo lograría, además de que, recordó, “nos robaron en 2006 las elecciones”.

“Nosotros cuando no creían que se iba a poder llegar a la Presidencia para impulsar una transformación, algunos de buena fe nos decían: ‘No se va a poder nunca’, porque si los dados estaban cargados siempre y las cartas estaban marcadas, era común el fraude y nosotros lo padecimos”, subrayó.

Comentó que muchos en su lucha se desanimaban porque no creían que se iba alcanzar el objetivo de llegar a la Presidencia.

“Nosotros decimos: sí se va a poder, con un trabajo desde abajo y entre todos, millones, y eso llevó a un cambio de mentalidad. Eso nos permitió, de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, iniciar la transformación.

“Por eso estamos seguros de que vamos a salir adelante, hemos enfrentado a mafias de poder económico, político y con el apoyo de nuestro pueblo”, indicó.

El Presidente criticó a los conservadores porque no creen en el pueblo, lo cual, opinó, es un grave error. “Ya no hablemos que le tengan amor al pueblo, no, para ellos el pueblo no existe, no saben comunicarse con la gente y le tienen profundo desprecio al pueblo”, apuntó.

KT

