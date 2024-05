AMLO felicita al América y al Cruz Azul; con la 4T, cementeros rompieron maleficio de títulos, subraya

Luego de que el club América se proclamara campeón del torneo Clausura 2024 del fútbol mexicano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó al equipo de Coapa y al Cruz Azul por ofrecer una buena final el domingo pasado.

A los dos clubes los felicito, sobre todo felicito a los jugadores porque se aplican, desde luego a los técnicos, que hacen su trabajo y a la afición AMLO, en Palacio Nacional

Sin embargo, dedicó especial atención al equipo cementero porque durante el gobierno de la Cuarta Transformación se le quitó el maleficio de no ser campeón en muchos años.

“El Cruz Azul un buen equipo, no me siento mal porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio, en este Gobierno fueron campeones y ya llevaban tiempo. Ya dos, ya era mucho”, comento AMLO en tono de broma.

AMLO detalló que estuvo pendiente de la final del futbol mexicano y habló sobre la pasión de su hijo Jesús por el América.

“Pues ya se imaginan. Nosotros tenemos una pluralidad en la casa, como todas las familias, también eso debe de celebrarse. Jesús desde niño le fue al América y en la casa no, no, somos Pumas, pero con mucho respeto a Jesús y pensamos como sucede en la política que hay males que se quitan con el tiempo, pero pues no, nos equivocamos (risas). Estaba muy contento con el resultado”, aseguró AMLO.

Las Águilas del América derrotaron 1-0 al Cruz Azul, con un polémico penalti de Henry Martín para ganar el título del Clausura 2024 del futbol mexicano, su decimoquinto título de liga y el segundo consecutivo.

AMLO recordó que antes cuando tenía tiempo, iba al estadio de Ciudad Universitaria a ver los partidos de los Pumas, “es un buen ambiente, sobre todo escuchar las porras que hay unas muy creativas pero groseras, ahí en el estadio Universitario”.

No obstante, AMLO destacó que su pasión es el béisbol, aunque todos los deportes son buenos y hay que practicarlos, hacer ejercicio, ya que las dos principales causas de muerte en México son los infartos y la diabetes.

“En los dos casos, aun cuando hay un porcentaje, dicen los médicos, de herencia de estas enfermedades, se pueden controlar, evitar con una buena alimentación. No olvidemos eso, esa es una asignatura pendiente, nos faltó trabajar más en una buena alimentación que no significa comer caro ni mucho menos abundante sino comer bien”, finalizó AMLO.

