'Hay más gobernadores del PRI en la cárcel o prófugos que en funciones', dice Claudia Sheinbaum.

En un exhorto para “rememorar” y evitar la “terrible posibilidad de no saber a dónde vamos”, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que hay más exgobernadores priistas en prisión o que son buscados por la justicia, que en funciones.

Esta tarde sostuvo un encuentro con jóvenes politécnios en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, donde dijo que no se debe olvidar la historia y les llamó a asumir el compromiso de pensar en los que menos tienen para disminuir las desigualdades del país.

“Hay más exgobernadores del PRI en la cárcel y prófugos de la justicia que en funciones, así que ustedes me van a decir si no se ha ido el PRI de nuestro país. Como jóvenes que no vivieron este proceso de autoritarismo en nuestro país, que fueron capaces de acribillar estudiantes en una plaza pública por luchar que liberaran a los presos políticos, en contra de la represión y los derechos, porque no vivieron aquella época del cierre de los espacios educativos, tienen la gran posibilidad de estar viviendo ahora en la cuarta transformación de la vida pública.

“Nunca debemos olvidar nuestra historia. Si no rememoramos de dónde venimos, tenemos la terrible posibilidad de que no sabemos a dónde vamos y por qué luchamos”, dijo.

Tras recomendar una canción a los estudiantes que la acompañaron, les sugirió que al salir de estudiar una carrera no sólo piensen en ellos mismos, sino en el país, la sociedad y en cómo disminuir las inequidades que dejó el modelo neoliberal “diseñado para pensar exclusivamente en los de arriba”.

“Hemos avanzado mucho con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un hombre extraordinario y, además, siempre lo vamos a decir: es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador, cosa que, por cierto, nadie puede decir del otro lado porque nadie puede decir que es un honor estar con Fox o con Calderón o con Alito o estar con cualquiera de ellos”, exclamó.

Al encuentro la acompañó el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, quien calificó el evento como “trascendental” para el país, al considerar que el Instituto ha sido y será el brazo tecnológico del Gobierno federal y, por lo tanto, del país.

También participaron estudiantes como César Sánchez, en cuyo mensaje destacó la necesidad de que el Gobierno mantenga el respaldo al Politécnico y promueva políticas para fortalecer su capacidad y así sostener su “noble misión” con el país.

