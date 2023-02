No hay que menospreciar a los conservadores, advierte López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aunque son minoría, no debe menospreciarse a los conservadores.

#ConferenciaPresidente | Jueves 23 de febrero de 2023 https://t.co/aioKdsj18B — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 23, 2023

"Hay que seguir, pero no menospreciar al conservadurismo porque son bastantes, no es poca gente son millones, nada más con que ya no sigan creciendo y que no regresen por sus fueros, porque entonces sí acabarían con todo", advirtió en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Dijo que este grupo será el que salga el próximo domingo a manifestarse en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Había mucha simulación, por ejemplo la elección del 2000, pierde el PRI entra el PAN y cuántos pensaron que cambiarían las cosas, al grado de que el domingo estarán agarrados de la mano (Vicente) Fox con Alejandro Moreno, todos agarraditos de la mano", se mofó López Obrador.

Agregó que se debe frenar el crecimiento de quienes apoyan a sus adversarios, para diluir los riesgos de que regresen al poder.

"Así es y así será, lo que hay que procurar es que esa franja de la sociedad no siga ampliándose, por eso es importante impulsar la revolución de las conciencias para seguir cambiando mentalidades y se ha avanzado muchísimo en México", afirmó el mandatario.

Exhortó a sus correligionarios a no perder tiempo tratando de convencer a quienes no comparten sus ideas y mejor enfocarse en influir en los jóvenes que tienen una mente fresca y abierta, que son como un libro en blanco, aunque no concluyó la frase.

Dijo que si viniera alguien del exterior y platicar con periodistas, corresponsales o intelectuales sobre la situación del país, todos hablaran mal, pero es diferente cuando se le pregunta a la gente.

"Puede venir cualquier persona del extranjero o ve los medios y habla con corresponsales o periodistas tienen esa opinión de que estamos haciendo las cosas mal y la mayoría de la gente piensa distinto, eso hay que seguir promoviendolo y no enojarse ni perder mucho tiempo en querer convencer la gente que ya adoptó, que ha decidió no cambiar, pero los jóvenes hasta de esas familias, ya están pensando de otra manera y esos sí tienen una mente más fresca y como un libro en blanco dónde se puede avanzar mucho para que tengan un pensamiento más humano, más fraterno, no egoísta no clasistas y que no odien", pidió el Presidente.

fgr