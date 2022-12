No hay persecución política contra el PAN, deben responder a sus actos

La dirigencia nacional de Morena pidió al PAN dejar de engañar a la gente, ya que no hay persecución política en su contra, ya que a cada lugar que llegan a gobernar buscar crear un modelo de negocios.

“No es un tema nuevo el del PAN, pues desde antes nosotros ya habíamos denunciado su modelo de hacer negocios, ya que siempre tienen cotos y cacicazgos en alcaldías como Benito Juárez, en donde hay un cártel inmobiliario”, destacó en conferencia la secretara del partido, Citlalli Hernández.

Señaló que el desarrollo inmobiliario irregular se detectó a partir de los sismos de 2017, pues es poco ético e inmoral, aparte que se demostró que la corrupción mata ya que se logró demostrar que varios de los edificios colapsados eran recién construidos y tenían permisos ilegales. “Decirle al PAN que no engañen a la ciudadanía, que no engañen a la opinión pública ya que el PAN ha hecho por muchos años negocios en la alcaldía Benito Juárez. No pueden decir que es una venganza política ya que este tema no es nuevo y llevamos muchos años denunciándolo”, dijo.

La morenista sostuvo que cuando se etiquetó el dinero para la reconstrucción tras el sismo, se desviaron recursos para elecciones, por ello reiteró que no se deben sentir sorprendidos, ya que el PAN llega a las alcaldías solo a hacer negocio.

Además, señaló que en vez de estar diciendo que son perseguidos, mejor deben responder a los señalamientos como las empresas fantasmas relacionadas con ellos, y el enriquecimiento ilícito cuando estuvieron gobernando. “No solo lo hemos dicho nosotros, incluso Margarita Zavala y otros de sus militantes han lanzado desplegados sobre la corrupción que hacen en el tema inmobiliario, así como la vinculación con diversas empresas fantasma”, detalló.