Hijo de Alejandra Cuevas denuncia que FGR abrió investigación en su contra por delitos ambientales

Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en su contra, que data del 8 octubre de 2021, por presuntos delitos ambientales.

El hijo mayor de Cuevas Morán compartió que la carpeta de investigación, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, ha sido ocultada desde hace seis meses.

Mediante su cuenta de Twitter, Castillo Cuevas acusó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de fabricar delitos y “ha cometido muchas en nuestra contra. ¿Por qué lo oculta? ¿De qué me acusa?”.

“No he sido citado para comparecer, ni me han informado de qué se me acusa", detalló.

Solicitaré 2 cosas: que me dejen defenderme y que Gertz esté presente durante mi declaración”, escribió a través de sus redes sociales.

Tras dar a conocer el hecho, Alonso Castillo sostuvo que no ha cometido ningún delito y dijo que espera que el Poder Judicial de la Federación “no permita un abuso más de Gertz contra mí, contra mi familia, ni contra cualquier persona en México”

En respuesta, su madre, Alejandra Cuevas, quien permaneció presa durante 528 días tras ser acusada por el fiscal del homicidio de su hermano, Federico Gertz, dijo que mientras estuvo en el penal de Santa Martha Acatitla temía que algo les sucediera a sus hijos, por lo que pidió a Alejandro Gertz que deje al país en paz.

“Ahora resulta que hay una carpeta abierta en contra de uno de mis hijos, de un delito que no sabemos a qué se deba y además lleva seis meses escondida. Yo me pregunto, ¿qué se está planeando?, ¿qué quieres?, ¿qué pasa Alejandro? ¡Deja a México en paz!, ¡ya basta!”, dijo Alejandra Cuevas en un video compartido por su hijo.

Ante los diversos cuestionamientos y acusaciones en contra del titular de la Fiscalía, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, hizo un llamado al Senado de la República para que cite a Gertz Manero a rendir cuentas y “proceder conforme a la ley para garantizarnos un fiscal apegado a la ley, sin conflictos de interés y honesto”.

“Los medios de comunicación han dado a conocer quejas y denuncias de que el Fiscal General de la República abusa de su poder y usa a las instituciones para perseguir a sus enemigos, a las personas que se atreven a acusarlo, y contra quienes fabrica delitos, ejecuta persecuciones y pesquisas”, señaló en un oficio.

La Fiscalía General de la República y su titular Gertz Manero están cometiendo abusos que tienen que ser investigados y castigados.



