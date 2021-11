Hombre cometió asesinato en 2012; se entrega tras ver programa de TV de su caso

Un hombre mexicano que habría cometido un asesinato en Estados Unidos en el año 2012, se entregó a las autoridades tras ver su caso en un programa de televisión.

Este inusual incidente lo dio a conocer el gobierno de Texas, esta semana, luego de que el hombre fue extraditado desde México para responder al crimen cometido en la ciudad de Austin hace casi 10 años.

Aparentemente el sujeto apuñaló a un conductor de auto y "el 27 de octubre de 2021, este caso se estrenó en el episodio 11 de la tercera temporada de 'In Pursuit with John Walsh: Predator Next Door'"; poco menos de un mes después, el hombre se entregó.

"El sábado 20 de noviembre de 2021 se entregó a las autoridades de México. Posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos y actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Travis", señala el comunicado.

El hombre habría apuñalado a un ciudadano de Austin

En un comunicado las autoridades estadounidenses explicaron que el sábado 28 de abril de 2012 un policía atendió un llamado en un complejo de departamentos en 4500 E. Oltorf, en la ciudad de Austin, cuando el uniformado escuchó el estruendo de un choque.

Dentro del vehículo se encontraba Randall Well, quien había perdido el conocimiento y presentaba una herida de arma blanca.

Después de que a la víctima se le practicó una autopsia, los médicos forenses determinaron que la causa de muerte "fue una puñalada en el pecho y la forma fue declarada homicidio".

Del caso tamién se sabe que, el hoy occiso, había estado involucrado en un disturbio en 2400 Wickersham, por lo que se investigaron ambas escenas y el sospechoso mexicano fue identificado como Héctor Hugo "N", de 33 años.

Tras su identificación, "se emitió una orden judicial contra Héctor Hugo 'N' acusándolo de asesinato, pero se creía que había huido del país y posiblemente se encontraba en su país natal, México".

Sin embargo, las autoridades no dieron con su paradero hasta que este mes el hombre se entregó voluntariamente tras ver el programa de televisón.

