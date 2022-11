Honran a la perrita rescatista Frida en la Marina

La Secretaría de Marina-Armada de México rindió un homenaje a la elemento canino “Frida” quien falleció el pasado 15 de noviembre por problemas relacionados a su edad. Además, a partir de este momento la unidad canina de la Marina llevará a cada rescate y emergencia la imagen de la perrita en sus uniformes.

El secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda señaló que el fallecimiento de Frida deja una gran tristeza entre los mexicanos, quienes se enamoraron de ella por sus acciones.

“Sin duda las despedidas siempre son tristes, hemos perdido a uña elemento naval muy querida, que se adueñó de sus corazones. Hoy rendimos homenaje a nuestra Frida que se convirtió en nuestra esperanza, ella nos recordó lo que podemos hacer para tener un mundo mejor, porque un ladrido puede ser la diferencia”, destacó.

Agradeció por todas las muestras de cariño que los mexicanos le ha dado a la institución, pero sobre todo a la elemento canino.

Indicó que no hay mejor forma de recordar a Frida que siendo un mejor país, ya que deja empleos a seguir por su valentía, coraje y tenacidad ya que nunca se rindió. “Las y los marinos asumimos con orgullo fortalecer su legado hoy, mañana y siempre, ya que no nos rendimos. Querida Frida sabemos we tenemos una nueva estrella en el firmamento, descansa en paz”, añadió.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez recordó que la perrita se caracterizaba por aprender rápido, lo que le permitió servir a la nación en casos de desastre.

Frida se caracterizaba por aprender rápido Foto: Eduardo Cabrera.

“Se ha convertido en un símbolo de la nación, su valor fue inigualable. Es tan importante las labor de los caninos en los desastres, tanto que nadie ha logrado superarlos”, aseveró.

La funcionaria mencionó que Frida es para México y el mundo un símbolo de esperanza, por ello siempre será recordada por la gran labor que hizo a la sociedad mexicana. “El 15 de noviembre se anunció que Frida había fallecido, pero será para siempre recordada ya que estamos muy orgullosos de ella. Que viva Frida”, señaló.

La perrita rescatista estuvo en labores de apoyo en el sismo de Haití, deslave en Ecuador, en la explosión de la Torre de Pemex, y en los sismos de 2017 en Oaxaca y la Ciudad de México.

Señalan que Frida es para México y el mundo un símbolo de esperanza Foto: Eduardo Cabrera.

En su vida localizó a 55 personas y de ellas, 12 con vida

Nació el 12 de abril en las instalaciones de la Marina de la capital y desde pequeña demostró grandes aptitudes de búsqueda y rescate.

El 24 de junio de 2019 causó baja por su edad, el 6 de octubre se reveló una placa en su honor en la Secretaría de Marina y a sus casi 14 años falleció el 21 de noviembre pasado.Sus cenizas fueron depositadas en su escultura recientemente alzada.

El Segundo Maestre de Infantería de Marina rescatista y manejador canino, Israel Arauz Salinas estuvo con Frida ocho años y tras su fallecimiento, recuerda que un dolor similar lo tuvo con la muerte de su abuelo.

Elementos caninos estuvieron presentes en el homenaje a la perrita Foto: Eduardo Cabrera.

“Es comprable su pérdida como el de un familiar, el recuerdo que más me llega a la mente es el fallecimiento de mi abuelo. Es un dolor similar”, señaló.

El elemento narró a este diario que de cariño le decía “mi gorda” ya que se encariño como un familiar más, aparte que consideró que fue un elemento único por sus características físicas, anatómicas,

“Para mi era mi gorda cuando estábamos solos, pero en el trabajo era Frida. Tiene un gran carisma por su raza y perronalidad, aparte que siempre fue muy tranquila, dócil y siempre se dejaba acariciar, los que siempre busca la gente. La gorda era única y sobresalió por encima de otros más ágiles”, explicó.

Frida es honor, lealtad y patriotismo Foto: Especial.

El manejador mencionó que el fallecimiento de Frida deja un fuerte vacío en su vida, ya que cumplió un gran deber a la ciudadanía. “Yo la acompañaba en su alegria, determinación y valentía, juntos como un solo equipo pusimos el nombre de los binomios caninos en todo lo alto en los casos de emergencia, ya que debemos llevar paz y tranquilidad a todos los mexicanos”.

Recordó que entre los escombros localizó a una familia, padre y madre que protegían a su hija en el sismo de Ecuador en 2016, lo que permitió que tuvieran una cristiana sepultura. “Hoy hacemos lo mismo y honramos tu recuerdo, mi gordita, me diste mucho a la nación y me diste a mí mucho”, narró.

Con lágrimas y con un gran dolor, dijo que se verán una vez más, pero por lo pronto le deseó un gran descanso.