Hubo traición en votos de la Eléctrica: AMLO

Tras asegurar que los “vendepatria” no lograron argumentar nada en contra de la Reforma Eléctrica que no fue aprobada en la Cámara de Diputados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que los legisladores cometieron una “traición” a México al haber defendido los intereses de las empresas extranjeras.

Expuso que con la Ley de la Industria Eléctrica su Gobierno ya garantizó que el precio de la luz no aumente, por lo que señaló que no enviará otra iniciativa de Reforma Eléctrica y que ésa será labor de quien sea candidato de su partido para la presidencia de 2024.

“Considero que el día de ayer (domingo) se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que, en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar, a medrar y estos diputados los respaldaron”, reprochó el mandatario en conferencia matutina.

Aunque lamentó lo que sucedió el pasado domingo en San Lázaro, aseguró que tampoco era extraño porque, dijo, así ha sucedido en otros tiempos, tras señalar que “los conservadores siempre han apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional”.

Además, el mandatario mencionó que la oposición no logró argumentar nada en contra de la reforma, y añadió que el diputado priista y exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, “ya había entregado el petróleo mientras se negociaba el T-MEC”.

“Todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá, un capítulo así que nosotros hicimos a un lado”, agregó al tiempo de recordar que Guajardo subió a la tribuna a decir “algo absolutamente falso”, al señalar que a México le iba a ir muy mal con los extranjeros, quienes iban a llevar el tema a tribunales internacionales porque presuntamente se estaba incumpliendo con el tratado comercial.

Yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron (los diputados de oposición), no saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, ahí sí para desplazar al petróleo; no se va a poder modernizar la industria sin litio

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Aunque comentó que la no aprobación de su reforma se pudo evitar comprando votos, aseguró que no son iguales a los gobiernos anteriores.

“¿Qué vamos a hacer? Comentaba yo que ya veíamos venir eso, claro, se pudo evitar si actuábamos como lo hicieron en el 2013, que compraron los votos, pero no somos iguales; en el 2013 obtuvieron mayoría absoluta, no hubo oposición, porque repartieron dinero, por eso fue la llamada reforma energética, que es la reforma que nosotros estamos enfrentando. Ah, porque esto no termina todavía, esto apenas comienza”, sentenció.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que ya se habían preparado para la “traición”, y apuntó que sabía de los intereses que están en cuestión.

Recordó que con el proyecto se definió una estrategia para rescatar a la industria eléctrica y el petróleo. También subrayó que primero envió la Ley de la Industria Eléctrica porque requería mayoría simple, con la que se logró rescatar 60 hidroeléctricas en el país que estaban subutilizadas, y con la que su Gobierno ya garantizó que el precio de la energía eléctrica no aumente.

“Yo ya resuelvo, yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz. Lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional”, subrayó López Obrador.

En tanto, agregó que el otro tema que le importa mucho es el del litio y por ello lo metió en la reforma constitucional, pero también se reservó la posibilidad de meter el litio en la Ley Minera.

“Yo creo que ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron, no saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias, porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, ahí sí para desplazar al petróleo; no se va a poder modernizar la industria sin litio”, señaló desde Palacio Nacional.

El mandatario explicó que su sucesor será quien tendrá que volver a plantear la Reforma Eléctrica para garantizar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se fortalezca: “Que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelva a plantear y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio”.

Hizo hincapié en que “los que vengan” tendrán que darle continuidad al proyecto, por lo que en este tema “deberán seguir luchando siempre”.

A pesar de que no se logró la aprobación de su reforma en la Cámara de Diputados, el Presidente consideró que se trata de un triunfo para la democracia.

“Yo creo que es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico Estado de derecho, que no hay un presidente autoritario”, dijo al tiempo de añadir que lo sucedido en el recinto legislativo de San Lázaro también demuestra que no hay corrupción y que se garantizan las libertades.

“Yo así lo vería y que también es un triunfo para la política, porque se avanza en el combate a la simulación”, agregó.

López Obrador también aseguró que, mantiene la postura de enviar al Congreso de la Unión las reformas ya anunciadas en días pasados en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en esos casos la oposición vuelva a conformar un bloque con el que esas iniciativas también puedan ser rechazadas, declaró: “Claro que sí, es que es un asunto de principios (…).

“Es que hay que hacerlo; no es: ganar, ganar, ganar y ganar, no pues así vamos a comprarlos o para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos y se logra sin problema, hay elecciones que les gustaría cambiar por votos”.

Por último, el primer mandatario sostuvo que en la política el imperativo es ético y mencionó que va a esperar, no se va a adelantar, ya que la oposición puede cambiar de parecer, porque “hasta las piedras cambian de modo de parecer”.