Imágenes de Lozoya mandan un mensaje de impunidad: Sergio Gutiérrez Luna

Las imágenes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cenando en un restaurante envían un mensaje de impunidad , manifestó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

"Esos mensajes no ayudan a que se entienda socialmente que alguien que presuntamente cometió un ilícito esté en esas condiciones, y eso conlleva a que se generen ideas de posible impunidad"

El sábado, la periodista Lourdes Mendoza publicó una serie de fotografías de Emilio Lozoya Austin cenando en un restaurante al sur de la Ciudad de México.

"Sobre las imágenes y los comentarios que he visto en redes sociales yo coincido que mandan un mensaje sobre impunidad que no debe ser así"

Al ser cuestionado sobre el criterio de oportunidad negociado con Lozoya Austin, aclaró que es un asunto judicial, pero que debería ser analizado.

"Los pormenores de expedientes de esa naturaleza son muy delicados, yo no podría emitir una opinión sobre su calidad o no, porque no conozco definitivamente el expediente"