Ordenan a FGR publicar indagatoria de los 43

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la versión pública de la totalidad de actuaciones que conforman la averiguación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En un comunicado, el INAI explicó que en su momento, colaboró con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para que subiera a internet la versión pública sobre los hechos y acontecimientos de Ayotzinapa; sin embargo, en este caso, la persona solicitante requirió a la FGR una actualización de la averiguación.

" Resolvimos en febrero de 2015, por unanimidad, revocar la respuesta de clasificación que había extendido la PGR y se instruyó, a través de la resolución RRA 5151/14, otorgar acceso a la averiguación previa, integrada hasta ese momento, al actualizarse la excepción de reserva por tratarse de información de hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos”, recordó el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Señaló que la Fiscalía respondió que las investigaciones respecto a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en los que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron es pública y puede ser consultada en el portal oficial de la FGR: https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala.

Sin embargo, Acuña Llamas puntualizó que el expediente proporcionado por la FGR no se encuentra actualizado, por ello, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI.

Resaltó que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo tres de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un expediente constituye una unidad documental, "por lo que el sujeto obligado no debió seccionar ni parcializar su entrega ".

Francisco Javier Acuña Llamas destacó que la FGR no señaló algún impedimento para no mostrar la totalidad del expediente y únicamente mencionó que se continuaría subiendo la versión pública de acuerdo con la capacidad técnica y humana del personal adscrito a la Unidad Especial .

"Al respecto, la ponencia no advirtió causa o circunstancia por la cual la capacidad la FGR no pueda entregar la información solicitada, por lo que dicha manifestación por sí misma, no justifica la entrega parcial de lo requerido".