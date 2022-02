Odebrecht: sobornos fueron para Lozoya y familia, concluye FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que los sobornos por poco más de 10 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht pagó en México fueron depositados exclusivamente a Emilio Lozoya Austin, director de Pemex en el sexenio pasado, a través de empresas ligadas con su familia.

El exfuncionario señaló anteriormente que él fue utilizado por el expresidente Enrique Peña y por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y que el dinero fue usado para sobornar a legisladores y agilizar la Reforma Energética, pero las pruebas presentadas por la Fiscalía apuntan a que Lozoya y sus familiares fueron los únicos beneficiarios de los sobornos.

La acusación final de la FGR presentada ante un juez en contra de Lozoya Austin, a la que tuvo acceso el sitio Animal Político, establece que gracias a estos sobornos la compañía sudamericana se vio beneficiada con un contrato que Pemex le otorgó para realizar las obras de modernización de la refinería de Tula.

Uno de los sobornos fue supuestamente a parar a manos del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, cuando era legislador, caso por el cual ayer debió presentarse a la audiencia inicial, pero no lo hizo.

Pese a que el juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia declaró injustificada la ausencia de Anaya Cortés y dio permiso para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera solicitar una orden de aprehensión en su contra, la autoridad judicial no procedió contra el panista.

A la diligencia sólo acudió su abogado, Eduardo Aguilar Sierra, a pesar de que en noviembre pasado el juez federal Fuerte Tapia le ordenó al panista comparecer en forma presencial para aclarar los presuntos sobornos por más de seis millones de pesos que supuestamente recibió.

A la entrada del Reclusorio Norte, Aguilar Sierra aseguró que la acusación de Emilio Lozoya Austin contra su cliente no tiene fundamentos y señaló que “tan es así que la Fiscalía General de la República solicitó 54 años de prisión” en contra del exdirector de Pemex.

“Podemos comentar que la acusación de Emilio Lozoya es mentirosa, sin sustento ni pies ni cabeza”, dijo el abogado.

Durante la audiencia, la defensa de Anaya Cortés argumentó que no se había podido comunicar con su cliente y, por tal motivo, pedían una prórroga razonable para justificar la inasistencia del panista, pero el juez desestimó dar dicho plazo debido a que consideró que no tenía base la pretensión de los abogados.

El juez preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna sanción por su ausencia, a lo que el Ministerio Público respondió que no.

En consecuencia, dio por terminada la audiencia debido a que, sin la presencia de Anaya, no era posible formular una imputación, pero abrió la posibilidad para que la FGR proceda de la forma que determine para garantizar la asistencia del excandidato presidencial.

A la salida del Reclusorio Norte, el abogado Eduardo Aguilar pidió no especular sobre una posible orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya y recalcó que hasta el momento no hay ninguna medida de este tipo sobre su cliente.

“El día de hoy no lo ha solicitado la Fiscalía, no hizo ninguna petición. Yo no puedo especular de lo que pueda pasar en el futuro”, detalló.

Más temprano, ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se aplicará la ley e indicó que esperará a conocer los resultados de la investigación, “para tener todos los elementos”.

“Hay que esperar qué resuelven los jueces en este caso; ojalá se aplique la ley y la máxima de que, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie; que se termine con el influyentismo”, recalcó el mandatario, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El dato: El exdirector de Pemex ha señalado que él fue utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y que el dinero se usó para sobornar a legisladores.

Panista asegura que no caerá “en el juego”

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que “no se va a dejar” y tampoco va a caer en el juego de las mentiras que, según él, ha dicho Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo acusó de haber recibido sobornos para votar en favor de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Como lo he dicho, yo no me voy a dejar, pero tampoco voy a cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar, horas y horas, de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que de hecho podría quedarse ahí más de 50 años por ratero”, dijo en su video semanal.

Ricardo Anaya afirmó que Emilio Lozoya “es un delincuente y un mentiroso”, y por esa razón la Fiscalía General de la República (FGR) pidió 54 años de cárcel para el exfuncionario, quien está preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde el 3 de noviembre de 2021.

“Lo importante es que, a estas alturas, ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso, como yo lo expliqué desde un principio; por eso está en la cárcel”, señaló.

El panista aseveró que en “este día especial” del 14 de febrero, en el que se busca recordar y estar con las personas que se consideran importantes en la vida, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador debe garantizar la paz y la seguridad; sin embargo, dijo, “no lo ha hecho”.

Destacó que el mandatario federal insiste en su estrategia de “abrazos, no balazos”, pero apuntó que ésta sólo favorece a los criminales.

“Vivimos en un México en el que se pueden tomar casetas, bloquear carreteras, vías de tren, dejar narcomantas y muertos en plena plaza pública en una capital estatal, sin que pase nada. Porque para los delincuentes hay abrazos, no balazos”, enfatizó.