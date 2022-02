INE emite convocatoria para revocación con limitación

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la convocatoria para la revocación de mandato, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril en todo el país y en la que se decidirá si el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en su cargo.

“Es aprobada por unanimidad de los presentes la convocatoria para la revocación de mandato. Desafortunadamente no se emite en las condiciones que pide la ley, ya que se aprueba bajo limitaciones presupuestales, lo cual constituye un delicado precedente que esperamos nunca más vuelva a presentarse. Sin embargo la revocación de mandato va y esto es gracias al INE”, declaró Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto, durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo este viernes.

Durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo ayer, detalló que podrán participar en el proceso todos los ciudadanos que cuenten con credencial para votar vigente, en las más de 57 mil 377 casillas que se instalarán en todo el país.

“Todas las ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal tendrán una boleta esperándolos, si alguien dice lo contrario, estará mintiéndole a la ciudadanía”, recalcó.

También aseguró que a partir de este momento queda prohibida cualquier propaganda gubernamental y que será el INE el único autorizado para difundir la importancia del proceso de revocación de mandato a través de los medios de comunicación, así como un sitio web habilitado para informar a los ciudadanos.

Córdova Vianello también acusó que se han enfrentado a trabas por parte de Morena para poder llevar a cabo la revocación de mandato y destacó que la falta de aprobación de presupuesto que se requiere para concretar el proceso es uno de los principales obstáculos.

El partido mayoritario que ha mostrado públicamente ser supuestamente el más interesado en que se lleve a cabo este ejercicio, fue el que se encargó de poner obstáculos

Lorenzo Córdova, Consejero presidente del INE

“Paradójicamente, el partido mayoritario que ha mostrado públicamente ser supuestamente el más interesado en que se lleve a cabo este ejercicio, fue el que se encargó de poner obstáculos para que se lograra concretar tal y como lo marca la ley”, afirmó.

Recordó el retraso de 454 días por parte del Congreso de la Unión para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato. “A cada paso que el INE ha dado para hacer posible este inédito ejercicio de democracia, ha correspondido un obstáculo por quienes se dicen más interesados en que el ejercicio ocurra. Y, en el colmo del absurdo, al mismo tiempo se ha llevado a cabo una campaña para acusar a las consejeras y consejeros de pretender obstaculizar la revocación de mandato, llegando al extremo de amenazar, desde la presidencia de una de las dos cámaras del Congreso, de querer encarcelar a seis integrantes de este consejo”, declaró.

También señaló la negativa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de aprobar el presupuesto que se requiere para llevar a cabo la revocación conforme lo dicta la ley.

“No se escucharon nuestros argumentos, sólo se otorgaron poco más de 800 millones de los más de tres mil 800 millones de pesos necesarios para realizar el ejercicio de revocación”, detalló.

Destacó que se lanzó la convocatoria con la certeza fundamental de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que el instituto puede realizar el proceso hasta donde lo permita el presupuesto que se otorgará, esto sin que los consejeros corran el riesgo de enfrentar procesos legales.

“Sin que esto implique, para desfortuna de algunos, fincar responsabilidades penales o administrativas, lo que implica que estamos blindados. No es lo óptimo que el número de casillas se determinará conforme a los recursos disponibles o mecanismos como las unidades territoriales. El INE hizo todo lo que estaba en sus manos, para que el proceso se lleve a cabo con todas las casillas que la ley establece, siempre hemos querido que la revocación sea una realidad y conforme a la ley lo permita, haremos todo lo posible para que se lleve a cabo la jornada el próximo 10 de abril”, dijo el consejero presidente del INE.

El dato: El INE informó que cuenta con un presupuesto de mil 567.4 mdp para la organización de la revocación de mandato, ante la negativa de la SHCP de proporcionar recursos adicionales.

Córdova “ha ido sacando el cobre”, señala el Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de que se lleve a cabo una Reforma Electoral para evitar que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con un presupuesto de 20 mil millones de pesos al año.

“Además es un órgano que no da confianza porque no son jueces, están también al servicio de los grupos conservadores antidemócratas, están en contra nuestra abiertamente, ¿cómo es eso? si ellos deberían de ser imparciales, jueces, pero no, además ya engañaron mucho”, aseguró el mandatario.

En conferencia de prensa matutina desde Tlaxcala, López Obrador explicó a su gobierno le interesa sacar adelante las reformas Eléctrica, de la Guardia Nacional, Administrativa y la Electoral.

Sobre ésta última dijo que es necesaria, al tiempo de señalar que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova ha ido “sacando el cobre” a lo largo de su carrera, pues recordó que había sido comentarista en un programa de radio y que, ya como representante del órgano electoral, tuvo una actitud discriminatoria contra personas indígenas.

“En una ocasión, en una actitud racista, burlándose de compañeros indígenas, enseñando el cobre, lo que son, pero una gran hipocresía”, externó López Obrador.

Desconoce fallo de Corte

El mandatario dijo no conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le otorgaría INE la posibilidad reducir el número de casillas para la consulta de revocación de mandato.

“Pues no conozco la resolución, pero es importante que se lleve a cabo la consulta, ya expliqué por qué, a todos nos conviene para que el ciudadano califique al gobierno, eso es lo mejor, porque es también una forma pacífica, legal, legítima de dirimir nuestras diferencias”, indicó.

López Obrador criticó que haya quien esté en desacuerdo con su gobierno, pero también en contra de la consulta, pues dijo que se trata de una oportunidad para cambiar las cosas.

“Si está mal pues hay que corregir, si yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme y ´aunque no me quieran, como yo fui electo democráticamente, me tengo que quedar hasta el final´, no, no, si yo no tengo apoyo del pueblo no puedo seguir gobernando”, externó.

Hizo un llamado para que todos participen en la revocación de mandato para dejar establecido el método democrático y que se convierta en un hábito “para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder”. En ese sentido, hizo mención al conductor de espectáculos Pedro Sola y lo invitó a participar en la consulta, tras sus dichos de que el país “estaba en caos”.

“Ayer estaba viendo el mensaje de un comunicador diciendo que él tenía 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo, entonces si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos y ya que ponga orden y esa oportunidad se va a tener con la consulta”, recalcó.

lemm.