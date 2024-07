INE decreta receso para resolver quejas de partidos contra sanciones y multas

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) tomó un receso de al menos cuatro horas en la sesión de este lunes 22 de julio, en el cierre de la fiscalización del proceso electoral, para hacer una nueva valoración a las sanciones y multas que se dictarán a los partido políticos por irregularidades cometidas en campaña, luego de que éstos alegaron haber sido penalizados por fallas en los sistemas del órgano.

En la sesión, la consejera Claudia Zavala dijo haber recibido quejas de Movimiento Ciudadano, PAN, PT, Morena y PRI sobre “inconsistencias” que afectaron los reportes que tenían que ingresar al Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral (SIFIJE) y que derivaron en sanciones por no haber subido sus reportes a tiempo.

te puede interesar INE perfila multa por mas de mil millones de pesos a partidos por anomalías en campañas

"Irresponsable", determinar sanciones sin aclarar quejas

Por considerar “bastante irresponsable” determinar sanciones a partir de esto, solicitó un receso. Aunque el consejero Uuc-kib Espadas coincidió en haber experimentado fallas como las comentadas, señaló que por ello se concedieron prórrogas a los partidos, para que subieran sus informes en tiempo.

Pese a esto, llamó al Consejo a asumir una posición “serena” y reconocer que los partidos enfrentaron retrasos y contratiempos del sistema, pero que esto no justifica la totalidad de las deficiencias en las que incurrieron respecto a las responsabilidades que tenían ante la autoridad electoral.

Estos problemas reportados en el Sistema Integral de #Fiscalización no explican la totalidad de los retrasos y carencias en los informes que presentan los partidos políticos: @Uuckib pic.twitter.com/KWWqqQvsEG — @INEMexico (@INEMexico) July 22, 2024

En ese sentido, respaldó que se mantuvieran las multas y secundó un planteamiento previo del consejero Jorge Montaño, en el sentido de que la sanción por montos no reportados de los partidos baje de 150 a cien por ciento del monto involucrado.

El consejero Martín Faz no acompañó tal reducción por considerar que los gastos no reportados constituyen faltas “graves” que “merecen ser sancionadas de manera más severa”.

Sistema falló, pero partidos tuvieron tiempo suficiente

Las acusaciones sobre fallas en el sistema fueron rechazadas por David Ramírez Bernal, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), quien consideró que los partidos vieron en las intermitencias del sistema un pretexto para buscar evadir sanciones.

Además, recordó que para subsanar estas fallas los partidos contaron con hasta 60 horas adicionales para terminar la carga de información.

“No culpo a los partidos, no les reprocho que busquen cualquier modo de quitarse de encima faltas, es una conducta esperable. No se los reprocho, obviamente a veces tienen razón cuando y en otras no. En este momento lo que puedo decirles con absoluta responsabilidad es que sí hubo fallas en el SIF, que se les repuso tiempo, 60 horas antes de la entrega del informe, tiempo para reponer sí tuvieron”, sentenció.

Agregó que la falta más grave cometida por los partidos fue la de gastos no reportados y extemporaneidades.

Titular de la UTF admite que sí hubo fallas, pero que no fueron las causas las anomalías que se detectaron en los partidos. Video: Yulia Bonilla

Por separado, la consejera Claudia Zavala señaló que la UTF del INE enfrentó una gran carga de trabajo, así como falta de tiempo y personal, cuyas resoluciones deben revalorarse tomando en consideración la situación que enfrentó y las quejas que presentaron los partidos contra las multas y sanciones que se les asignaron respecto a los gastos de campaña.

La consejera Claudia Zavala comentó que UTF del INE enfrentó gran carga de trabajo . Video: Yulia Bonilla

cehr