INE sin dinero para realizar consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no cuenta con dinero para organizar la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes, programada para agosto.

Además, indicó que tampoco tiene recursos para preparar la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual está prevista para marzo de 2022.

El INE dijo que no tiene posibilidades para generar metas de ahorro en su presupuesto anual, pues tiene un déficit de mil 500 millones de pesos y la organización de las elecciones del 6 de junio próximo.

“Visto el déficit en el que se encuentra el Instituto, visto que tenemos que hacer una consulta y que no hay recursos para hacer la consulta, evidentemente pretender establecer una meta de ahorro es hoy absolutamente imposible. No sabemos todavía cómo vamos a tener que hacer la consulta a la luz de que no sabemos cuál es la disponibilidad presupuestal que vamos a tener”, explicó.

Durante la sesión del Consejo General del INE se indicó que esta situación se da en el contexto de un recorte en el gatos del organismo electoral de 850 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados.

"La situación presupuestal en que se encuentra el Instituto teniendo que realizar una consulta en agosto y quizás, iniciar los trabajos de una revocación de mandato en marzo (de 2022), genera una situación nunca antes vista en esta institución", advirtió el consejero presidente de INE, Lorenzo Córdova.

El consejero presidente dijo que ante esta situación el instituto se encuentra en pláticas constantes con el secretario de Hacienda, Arturo

"Le reconozco la preocupación de entender la situación en que se encuentra el INE y estamos a la espera de una respuesta", destacó el consejero presidente del INE.