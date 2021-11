INE llama al Presidente a que evite promocionar revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los servidores públicos de todos los niveles para que se apeguen a los criterios constitucionales en materia de revocación de mandato y eviten promocionar dicho proceso.

La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió una queja que presentó el PRD en contra del titular del Ejecutivo federal por el presunto uso indebido de recursos públicos para promocionar la revocación de mandato durante las conferencias mañaneras del 3 y 5 de noviembre.

Los consejeros electorales determinaron que no era procedente la tutela preventiva solicitada por el partido del sol azteca, debido a que se trata de hechos futuros de realización incierta, ya que la revocación aún no está definida, porque se deben agotar los requisitos y cumplir las condiciones legales descritas en la Constitución.

Sin embargo, los consejeros electorales apuntaron que éste es el primer caso que el INE revisa en ese sentido y siguiendo los criterios de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es prudente hacer el llamado para que las autoridades cumplan con la ley.

La consejera Adriana Favela puntualizó que se trata de una advertencia para que los servidores públicos no infrinjan la legislación, mientras que la consejera Claudia Zavala apuntó que se trata de prevenir sin llegar a la sanción.

“El Presidente va a ser objeto del ejercicio del mismo (la revocación), no el sujeto que deba promocionarlo, así que sí estamos ante actos posiblemente ilícitos, pero se trata de la primera vez que esta comisión conoce de una queja respecto de la conducta del titular del Ejecutivo federal vinculada con la revocación de mandato, no tenemos elementos para saber si estos actos continuarán y no se sabe si habrá revocación de mandato, porque se está en la etapa de recolección de firmas y hasta que el INE no cuente esas firmas y se corrobore lo que dice la Constitución”, puntualizó.

