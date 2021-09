INE multa con 4.6 mdp al PVEM y PT por omisiones en gastos de campaña de Ricardo Gallardo

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 4.6 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al PT, y al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por la omisión en la comprobación de gastos de campaña.

En sesión del Consejo General, se declararon parcialmente fundadas seis quejas que presentaron en contra de la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí y su otrora candidato a la gubernatura en los pasados comicios.

Por ello, avaló una sanción por 4 millones 691 mil 557 pesos, de los cuales 3 millones 835 mil 348.26 corresponden al Partido Verde y 856 mil 209.21 al Partido del Trabajo.

“El proyecto propone declarar parcialmente fundadas las quejas tras acreditarse que se omitió el registro y la comprobación de diversos gastos que fueron denunciados y que no se reportaron con veracidad gastos de Ricardo Gallardo durante su campaña”, explicó la consejera Adriana Favela.

Sin embargo, el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón, consideró que los hechos que se denunciaron no fueron valorados por la autoridad electoral como se esperaba, por lo que no estaba de acuerdo con el sentido del proyecto y adelantó que “estaremos ejerciendo nuestro derecho de acudir a la instancia jurisdiccional correspondiente, en San Luis Potosí no se jugó limpio”.

El representante del PRD, Arturo Prida, recordó que a Ricardo Gallardo es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y tiene abiertos otros procedimientos.

Al respecto, el representante del Partido Verde, Marco Antonio Gómez Alcántar, reprochó la pobreza de argumentos del perredista y destacó que no se rebasó el tope de gastos de campaña.