Ingreso de cárnicos se mantiene mediante acuerdo de “buena fe” con empresarios: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los permisos especiales de importación de cárnicos buscan abatir los altos costos del alimento en nuestro país, a pesar de las quejas de los productores nacionales ante la posibilidad de que ingrese alguna enfermedad o carne de mala calidad.

“Vamos a seguir apoyando la producción, pero al mismo tiempo sí tenemos que atender el problema de inflación. Es un acuerdo a partir de la buena voluntad. A ti si te da una licencia tan importante y puedes traer pollo, huevo, carne, arroz, alimentos y tú te haces cargo como empresa de que esos alimentos estén bien; que no enfermen a la población, pasa algo tu eres el responsable, pero confiamos en ti, no te vamos a pedir: a ver me vas a hacer esta solicitud, me vas a traer un certificado de tu asociación, me vas a traer un comprobante de quién te va a vender el producto, me vas a traer la verificación sanitaria de Senasica, de salud. Te doy la confianza y tú vas a actuar de manera responsable para que tengamos pollo, carne y que haya competencia”, expuso el mandatario.

Cuando se le cuestionó en qué consisten los apoyos para los productores nacionales, señaló que hay precios de garantía para el maíz, el arroz, el frijol y otros productos.

- ¿Para la carne hay un precio de garantía?

"No, para la carne no, pero se benefician de otros apoyos como la contención en el precio de la gasolina, el diésel y otros”, argumentó.

También criticó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) imponga trabas a la importación de alimentos y puso por ejemplo el pavo que empresarios mexicanos buscaban traer para navidad, pero debido al “papaleo” ese asunto se resolverá hasta enero.

Lo mismo pasa con la carne de Argentina, dijo el mandatario, pero en este caso reconoció no habrá importación de ganado en pie, sino sólo la carne, lo que reduce la posibilidad de que ingrese alguna enfermedad a México.

Dijo que el director de Senasica cumple más de tres décadas en el cargo, pero no lo pueden remover porque los grandes productores lo apoyan, “pero ya, es hora”, señaló el mandatario.

También criticó que miles de becerros de origen guatemalteco ingresan al país de forma ilegal por la frontera sur, pero en este caso no dijo que son las aduanas porosas y el nulo control de las mismas, las que permiten este tráfico de animales ilegales.

