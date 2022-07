Iniciativa de AMLO para eliminar horario de verano se debe revisar con cautela: Olga Sánchez Cordero

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que se tiene que revisar con puntualidad y cautela el contenido de la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el horario de verano.

Recordó que, en su momento, la implementación del cambio de horario fue difícil, debido a que "costaba un poco de trabajo hacer nuestra adecuación física, fisiológica también, a determinados horarios".

Dijo que junto con la propuesta presidencial se deben revisar otras iniciativas que desde antes presentaron otros partidos.

En tanto, el PAN en el Senado aseveró que la iniciativa de AMLO para eliminar el horario de verano sólo es una estrategia para distraer de los asuntos prioritarios para el país.

El coordinador del blanquiazul, Julen Rementería, consideró que el horario de verano es un tema de relevancia para México, pero en este caso López Obrador lo utiliza “con mucha habilidad para distraer”.

“Como el de la Estatua de la Libertad; vamos a hablar de cosas banales, por supuesto el horario de verano no es una cosa banal, claro que no, porque además tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con generar mejores oportunidades en el sector energético, que no es cualquier cosa, pero por supuesto que no es el tema de la conversación publica, el más interesante ni el más urgente actualmente. Este asunto de la Estatua de la Libertad, por Dios, realmente es un asunto para distraer la conversación”, manifestó.

Por su parte, el senador José Narro, de Morena, dijo que hay una demanda por parte de muchos legisladores para que no haya cambios en el horario, pero reconoció que también se debe revisar que cualquier cambio garantice el ahorro de energía.

“Entiendo que después de los estudios que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía y la propia Presidencia de la República, se está haciendo un planteamiento que permita atender esta demanda ciudadana del cambio de horario, pero también buscar que realmente el cambio de horario signifique un tema de ahorro de energía, de usar de forma más adecuada las energías que tenemos en México”, indicó.

JVR