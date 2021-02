En inicio de sesiones, diputados se dan con todo por manejo de pandemia del Gobierno

Al inicio del último periodo de sesiones ordinarias de la LXIV Legislatura, diputados de oposición se dieron con todo contra los aliados de Morena y la cuarta transformación, por el tema del manejo que el gobierno federal le ha dado a la pandemia.

Antonio Ortega, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que esta catástrofe ha cobrado 160 mil vidas por la pandemia del Covid, contagiando a casi un millón 900 mil personas, y ha dejado a su paso un país económicamente quebrado, “cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó víctima de su propia insensatez y se encuentra actualmente en aislamiento debido a que siempre se rehusó a seguir los protocolos sanitarios”.

En materia económica, dijo, “enfrentamos una crisis generada por la falta de inversión pública y privada y el recorte del gasto, que nos ha conducido a tener una recesión en los últimos dos años, la peor desde hace casi 100 años”.

Eduardo Zarzosa Sánchez, del partido de la Revolución Democrática (PRI), denunció la falta de transparencia en la compra de las vacunas.

“Si dicen que tanta transparencia hay, si dicen que todo esto ha cambiado, ¿en dónde están los contratos con los que supuestamente se compraron las vacunas, en dónde están? ¿por qué el afán de reservar la información por 5 años? ¿qué están ocultando? Algo le están ocultando al pueblo de México”, cuestionó.

En respuesta, Gerardo Fernández Noroña argumentó que hay crisis “por un bicho que apareció de manera sorpresiva y que ha parado la economía del mundo”.

Aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está trabajando a marchas forzadas para adquirir las vacunas.

“El compañero presidente fue tan visionario que no apostó a una sola farmacéutica, diversificó para que, si una fallaba, como falló Pfizer, tiene de dos y medio a tres semanas de retraso, no le faltara la vacuna a ningún mexicano. Hay 52 países pobres que no verán una sola vacuna durante 2021, y nuestra patria, a pesar de las enormes dificultades económicas, invirtió 32 mil millones de pesos en el hecho más importante, la salud y la vida de nuestro pueblo”, argumentó.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que por la incompetencia de este gobierno, los mexicanos viven y sufren un dolor indescriptible.

“El dolor, el desvanecimiento de los proyectos, la frustración, la desesperanza y no se ve un horizonte alentador. El fracaso de un gobierno nacional que no ha sabido enfrentar la pandemia, puesto que la curva nunca fue domada y no ha habido lo necesario: uno, se negó; dos, se disminuyó su gravedad; tres, no se tomaron las medidas más recomendadas en todo el mundo, el uso del cubrebocas, las pruebas y, en general, no existe una estrategia integral que incorpore a la sociedad y a los poderes legítimamente constituidos”, lamentó.

Consideró que es urgente replantear la política de salud pública, “y urge que existan en la Secretaría de Salud un secretario y un subsecretario en funciones, no en disfunciones, para que cuando lleguen las vacunas se tenga claro lo que hemos pedido: la información de los contratos, el calendario con certeza, cuándo, cómo, dónde, por qué y cómo se va a aplicar todo esto en una suma de esfuerzos”.

Finalmente, el diputado morenista, Rubén Cayetano, aseguró que los “catastrofistas” no pierden el tiempo para golpear y golpear al presidente.

“Casi, casi la pandemia es culpa del presidente para ellos. Es evidente que su cantaleta va a ser así durante este periodo de sesiones. No les importa con ello que muestren su más rancia mezquindad. Lo que no han dicho aquí los de la oposición es que, aun con la pandemia, no subimos impuestos, no endeudamos al país, ya no hay saqueo, ni privatizaciones, ni saqueo de bienes nacionales, ni robadera, ni corrupción, porque si ellos estuvieran, y toco madera, si ellos estuvieran, ay, nanita”.