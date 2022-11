"Inquietudes y dudas" al interior de la 4T frenaron votación de Reforma Electoral

El aplazamiento para discutir y votar la Reforma Electoral a nivel constitucional hasta la próxima tuvo como una de sus causas "inquietudes" y "dudas" por parte de legisladores de la propia Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, quienes hasta ayer votaron a favor, sin titubeos, el mismo dictamen en las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación y Población.

El líder de Morena, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que los coordinadores de la coalición Juntos Hacemos Historia acordaron posponer la discusión del proyecto.

Los líderes parlamentarios de los otros partidos de la alianza, PT y PVEM confirmaron que esta mañana hablaron con el morenista, quien les comunicó que legisladores del bloque le manifestaron inquietudes sobre el dictamen y que él fue quien propuso dejar el tema para la semana próxima .

Entrevistado en San Lázaro, Mier Velazco afirmó que ayer varios diputados le solicitaron tiempo para "interiorizar" el dictamen por ser un proyecto que integra más de cien iniciativas, aunque en realidad únicamente tiene como base la presentada por el Presidente de la República, la cual ya se conocía desde abril pasado.

El coordinador también negó que hubiera un amago del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para condicionar su voto a favor a cambio de sacar adelante otra iniciativa en materia financiera y no aclaró de qué partidos se pidió este aplazamiento.

En tanto, los petistas y pevemistas negaron ser los autores de este freno a la discusión del dictamen y reiteraron que la coalición sigue unida en apoyo al Presidente de la República; también acusaron a la oposición de querer “meter para dividir” con rumores al respecto.

"Siendo muy claros, yo tuve comunicación hoy muy temprano con el diputado Mier y me dijo: 'Hay inquietudes de parte de algunos compañeros, ¿cómo ves y no violentamos esto, démosle un espacio y lo vemos la próxima semana' Yo creo que esto no sorprende a nadie… Fue muy claro, hay algunos compañeros que pidieron tiempo, no fue una marca, no fue un partido, no fue un grupo, fueron algunos compañeros, algunas gentes que tenían duda"