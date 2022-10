Insabi reconoce que mitad del país está sin seguro; anuncia fin de acuerdo con UNOPS 

Más de la mitad del país no cuenta con seguridad social y “aún falta mucho por hacer” en cuanto a los objetivos para garantizar el acceso a la salud de la población, reconoció el titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer.

Al comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el funcionario mencionó que, de acuerdo con el Inegi, 69 millones de mexicanos carecen de esta prestación, “es decir, más de la mitad del país no tiene derechohabiencia , por eso el cuidado de la salud es el mayor desafío que enfrentamos”, comentó.

Ante los reclamos emitidos por organizaciones civiles y demás, señaló que el desabasto de medicamentos no se debe a la falta de recursos, sino a que “el mercado interno está convulsionado en las cadenas de suministro”, por lo que aseguró que el país cuenta con todos los medicamentos y “estamos trabajando en mejorar la distribución ”, proceso del cual Birmex será el encargado a nivel nacional.

En ese contexto, anunció que el Gobierno de México ya no requerirá de los servicios de la UNOPS, con quien estableció un acuerdo para la compra de medicamentos y materiales de curación.

Juan Antonio Ferrer sostuvo que ya no será necesario el apoyo del ente internacional porque se contará con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función Pública, IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina y de las 32 entidades federativas para cumplir con el mismo objetivo.

Además, adelantó que previendo el "convulsiona miento del mundo" se han adquirido los medicamentos necesarios para cubrir la demanda en 2023 y 2024; sin embargo, se suprimió la adquisición de mil 200 claves bajo el argumento de que "no se producen, por lo tanto no tenemos por qué adquirirlas porque no se usan para los pacientes".

Al señalar que el Insabi no es el responsable de entrega directa de los medicamentos, también anunció que por instrucciones presidenciales, el modelo de distribución será modificado y ahora los fármacos serán directamente entregados hasta los pacientes por parte del Gobierno Federal.

Además, el funcionario resaltó que en la compra consolidada de medicamentos, para la que se han invertido 101.6 mil millones de pesos para garantizar el abasto, se logró un ahorro de 22.1 mil mdp en 2022 .

Al respecto, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, reclamó el ahorro, pues dijo que en la salud no debe haber austeridad ; sin embargo, el titular de Insabi respondió que los recursos son reintegrados a las entidades para que los inviertan en el mismo rubro.

Ante los cuestionamientos de la oposición, respecto al cumplimiento de metas como aumentar la cantidad de personal de salud, Juan Antonio Ferrer reconoció que “la verdad nos falta mucho por hacer, porque la brecha era muy grande”.

En cuanto a las obras en centros de salud y hospitales, detalló que el Insabi “recibió” 327 en abandono, de las cuales 20 fueron “dadas de baja” por problemas en su infraestructura y ya no se les dará seguimiento, mientras que 127 se encuentran pendientes.

Al exigir respuestas a las demandas recibidas en materia de salud, la diputada del PT, Margarita García, dijo al funcionario que “ya no quiero escuchar más pretextos” ni que se responsabilice al pasado.

En tanto, el diputado del PAN, Hécto Jaime Ramírez Barba, advirtió que presentará denuncias formales al acusar que Juan Antonio Ferrer protestó decir la verdad y “se la ha pasado diciendo verdades a medias, frases engañosas y falsas ”.

DGM