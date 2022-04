Intercambian INE y Palacio dardos por presunto boicot a consulta

El diferendo entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Gobierno federal se extendió hasta ayer, aún después de la consulta de revocación de mandato.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, reprochó que después de la jornada electoral busquen construir la “falacia” sobre la falta de casillas y agregó que el único boicot que hubo en este ejercicio fue la falta de recursos.

En conferencia de prensa, respondió a los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que hubo menos votos por el “boicot” del órgano electoral.

“Nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen: ‘es la mitad de los votos que obtuvo el Presidente en la elección del 18’. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados y hubo municipios en donde no hubo casillas”, declaró el mandatario federal en la conferencia matutina.

Al respecto, Córdova Vianello puntualizó que esa afirmación es falsa: “si hubo un boicot aquí es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas. ¿Ahora vamos a caer en la falacia desde el INE de decir que si hubiera habido más casillas habría habido más participación? Pues no, porque donde tuvimos las casillas cerca, pues votamos quienes quisimos votar.

“Por cierto, sí votamos, y quienes no quisieron votar, pues no votaron. Ése es un derecho que hay que respetar, eh, porque a lo mejor la revocación no les interesaba a todos los ciudadanos; bueno, es su derecho de participar o no participar”, indicó el consejero presidente.

También refirió que en la jornada del domingo hubo algunos “distritos atípicos” que se deben revisar.

Explicó que si la participación a nivel nacional fue de un promedio de 17.7 por ciento, en algunos distritos se registró una participación superior al 55 por ciento.

“Hay algunos distritos que llaman la atención, distritos que son eminentemente rurales, en donde si fuera cierta la acusación que se le hizo al INE, las casillas estaban más lejos y había que trasladarse más tiempo, como Villaflores, en Chiapas, que tuvo una participación de 55.47 por ciento; más de la mitad de los electores de ese distrito participaron y es un distrito eminentemente rural. Bochil, en donde, por cierto, hubo algunos de los casos en donde se suspendió la votación por cuestiones de violencia, 44.50 por ciento”, explicó.

El consejero Ciro Murayama también se refirió al tema de la instalación de casillas y le aclaró al Ejecutivo federal, quien en la mañanera también reclamó porque en su pueblo no instalaron casillas, que ahí la gente sí participó.

“El señor Presidente de la República dijo que, en su rancho, en Tepetitán, no se instaló una casilla y que quedaba a 30 o 40 kilómetros, vamos a ver ese caso y lo que ocurrió ahí. Este lugar en Tabasco forma parte, en efecto, de la sección 924 del distrito 01 con sede en Macuspana, Tabasco, por la restricción presupuestal el INE ubicó cinco secciones en una sede, la sede fue la ranchería El Triunfo.

“Entonces, se instaló en El Triunfo un total de tres casillas: una básica y dos contiguas. ¿Cuánta gente votó de esas cinco secciones? Dos mil 802 personas, que corresponde al 61.99 por ciento, es decir, donde la gente quiso votar, votó”, puntualizó el consejero.

Añadió que el INE, como autoridad autónoma, también ofrece resultados confiables y verificables desde la misma noche de la elección, como se observó con el conteo rápido, que fue confirmado por los cómputos distritales.

“Aquello de la caída del sistema venturosamente quedó atrás en nuestro país, y hay que cuidar que nunca regrese si preservamos esta institución”, enfatizó Murayama.

Jornada electoral, un éxito completo: AMLO

Un día después de la consulta de revocación de mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la jornada electoral como un éxito completo.

“Fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos, y vamos a ver resultados, que eso es importante”, mencionó.

El mandatario remarcó que estamos frente a un hecho histórico e inédito en México, ya que por primera vez se realizó una consulta a los ciudadanos para revocar al presidente.

“Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el buen Gobierno o el mal Gobierno, el que siga o el que se vaya”, enfatizó.

López Obrador agregó que con esto se reafirma que es el pueblo el que manda, el soberano, para que quede claro y eche raíces; para que nadie, en ningún nivel de la escala, se sienta absoluto.

“Porque durante mucho tiempo, siglos, se pensó que la política era asunto de los políticos y que el pueblo no existía, y ahora estamos en una etapa nueva, no sólo de democracia representativa, sino de democracia participativa”, sentenció.

Destacó que este tipo de democracia participativa ya se aplica en otros países del mundo, ya que en los más avanzados en el terreno democrático siempre se les consulta a los ciudadanos.

El Presidente adelantó que en la iniciativa de Reforma Electoral que se presentará ante el Congreso de la Unión, propondrá reducir el porcentaje de participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato, para que sus resultados sean vinculatorios.

“Con la reforma que vamos a presentar, con la Reforma Electoral se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto el 40 por ciento de participación; ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18 por ciento, 17, casi 18 por ciento”, dijo.

Adelantó que podría proponerse que el porcentaje sea el 30 y, si se puede, el 20, al asegurar que eso sería lo mejor.

Agregó que si no fuera posible el reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria, propondría que quedara a voluntad del presidente o presidenta permanecer en el cargo, debido a que, en caso de perder, ya sería muy difícil gobernar sin el respaldo de los ciudadanos.

“Con la democracia participativa existe este método de revocación del mandato y esto obliga a quien esté en la Presidencia a actuar con rectitud, con honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver el presupuesto como un botín, porque la gente no se lo permitiría, a los tres años pa’fuera”, señaló.

Destacó que este ejercicio democrático va a ayudar mucho para consolidar la democracia, para tener buenos gobiernos y para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos.

Es por ello que cuestionó a quienes se dicen demócratas, pero son calculadores, interesados, ya que sólo van a buscar la democracia cuando piensan que van a sacar provecho.

“Pues eso no es ético, no tiene que ver con la moral y no tiene que ver con el ideal democrático. Es muy lamentable que haya todavía esa postura”, aseguró.

También comentó que esa iniciativa incorporará el uso de un sistema de voto electrónico, para facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero.

“Siempre y cuando se garantice que el sistema informático no será tendencioso, como ocurrió en 2006”, dijo.

Por “ineficiencias” en 4T, muchos no votaron, señalan

El PAN en el Senado de la República afirmó que a pesar de que “violó” la Constitución para autopromoverse, el Presidente Andrés Manuel López Obrador perdió la mitad de los votos con los que ganó su cargo, porque su Gobierno “es corrupto e ineficiente”.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, aseveró que “el resultado de la jornada de revocación confirma la “vileza” de esta administración y de su partido, que se dedicó a violar la ley para difundir la imagen Presidencial y aun así no pudo convencer al pueblo de México para que saliera a las urnas”.

Señaló que no conformes con “pervertir” un instrumento de participación democrática, sumar un conjunto de infracciones graves a la ley y “tirar a la basura” más de mil 600 millones de pesos, no cumplieron con el 40 por ciento de la participación necesaria para que el resultado de la revocación sea vinculatorio.

El resultado de la jornada de revocación de mandato confirma la vileza de este Gobierno y de su partido, que se dedicó a violar la ley para difundir la imagen presidencial y aun así no pudo convencer al pueblo de México para que saliera a las urnas

Kenia López Rabadán, Vicecoordinadora del PAN en el Senado

Indicó que ahora que finalmente concluyeron con “el circo” que hicieron de la revocación, espera que el Gobierno de Morena se ponga a atender los temas que son relevantes para la población.

Por su parte, el PRD en el Senado acusó que la revocación de mandato fue una operación del Gobierno federal y de Morena, en el que además de “acarrear votos y obligar a los beneficiarios de programas sociales, compraron los sufragios”.

El senador Juan Manuel Fócil aseveró que fue más evidente la operación en los estados gobernados por el guinda.

“Tabasco, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, son estados con más programas sociales, son estados que gobierna Morena y con el control de los órganos electorales, se despacharon con la cuchara grande”, afirmó.

Además, explicó que, en promedio, en todo el país hubo 285 votos por casilla, mientras que en estos estados el promedio fue de 600. Fócil indicó que tiene información respecto a que se hicieron pagos de hasta 500 pesos por sufragio, más el acarreo en taxis y combis.

Al respecto, el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara alta advirtió que la jornada de revocación del fin de semana representa un ensayo de una elección de Estado, y reconoció la labor del INE y de los ciudadanos que formaron parte de la organización, porque dijo que eso confirma que México cuenta con instituciones democráticas sólidas, capaces de resistir el autoritarismo.

Entidades del sur, las que más votos aportaron a la consulta

De los 18 estados con gobernadores emanados de las filas de Morena y de partidos aliados, como el PES y el PVEM, el que reportó el mayor porcentaje de participación en el ejercicio de revocación de mandato es Tabasco, con 35.9 por ciento, en relación con la lista nominal estatal, aunque sólo representó 627 mil votos.

De las entidades con mandatarios morenistas, Baja California es la que tuvo la peor votación, con 13.2 por ciento de sus electores; es decir, 384 mil sufragios de sus 2.9 millones de posibles votantes.

En una revisión que La Razón realizó de los resultados que registraron los cómputos distritales de la revocación de mandato en los estados guindas, además de Tabasco, la entidad natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente gobernada por Carlos Merino, los que reportaron el mejor nivel de participación fueron Chiapas, que encabeza Rutilio Escandón, donde el porcentaje de electores que acudió a las urnas el domingo pasado fue de 32.1, equivalente a 1.2 millones de ciudadanos, estado seguido por Campeche, que gobierna Layda Sansores, el cual reportó una votación de 27.8 por ciento; es decir, 184 mil electores.

Otros estados con gobiernos de Morena que reportaron resultados importantes son Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, con una votación de 1.5 millones, equivalente al 26.8 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de electores del estado; Tlaxcala, que mandata Lorena Cuéllar, el cual tuvo una participación de 24.9 por ciento, que significó 241 mil 933 votos.

También figura Guerrero, que gobierna Evelyn Salgado, el cual registró una asistencia a las urnas de 24.4 por ciento, que significó 622 mil votos, y Nayarit, gobernado por Miguel Ángel Navarro, con una votación de 20.2 por ciento, es decir, 179 mil sufragios.

La Ciudad de México y otras 11 entidades gobernadas por Morena y sus aliados registraron una votación menor al 20 por ciento en relación con su propia lista nominal de electores.

La capital del país, que encabeza Claudia Sheinbaum, registró un porcentaje de participación de 19.7, que significó que asistieron a las urnas 1.5 millones de electores de los 7.6 millones registrados en la lista nominal.

En un primer balance, también es una calificación sobre quién hizo bien la tarea política y manejo. En determinadas entidades se refleja un enjuiciamiento del ejercicio gubernamental

José Luis López Chavarría, Director del Seminario de Derecho Electoral en la UNAM

En el caso de Puebla, que encabeza Miguel Barbosa, y que contemplaba 4.7 millones de posibles votantes, el abstencionismo fue del 80.4 por ciento, resultado similar en Sinaloa, estado gobernado por Rubén Rocha Moya, donde la abstención fue de 80.8 por ciento.

Morelos, del aliado Cuauhtémoc Blanco, alcanzó niveles de 81.3 puntos porcentuales; San Luis Potosí, de otro mandatario aliado, Ricardo Gallardo, llegó al 83.3; y Baja California Sur, que gobierna Víctor Manuel Castro, 84.3 por ciento.

Los estados con gobernadores emanados de Morena que notificaron los porcentajes más bajos de participación son Colima, de donde es originario el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, pero gobierna Indira Vizcaíno, donde se registró una asistencia a las urnas de 15.6 por ciento, que con la lista nominal estatal únicamente representó 86 mil 563 votos.

En Zacatecas, gobernado por David Monreal Ávila, de 1.1 millones de posibles electores, participaron 170 mil, equivalentes a 14.2 por ciento; en Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, de 3.5 millones, asistieron a las urnas 500 mil, es decir, el 14.1 por ciento; en Sonora, que encabeza Alfonso Durazo, de 2.1 millones, votaron 300 mil, que representan 13.9 por ciento, y en Baja California, gobernado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, de 2.9 millones sólo participaron 384 mil, equivalentes al 13.2 por ciento.

En 2 bastiones guindas, por revocar al Ejecutivo

Entre las 10 entidades que reunieron mayor porcentaje de votos a favor de que se le revocara el mandato al Presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran la Ciudad de México y Zacatecas, ambas bajo una gestión de Morena.

Con 100 por ciento de las actas computadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), Nuevo León, gobernado por el emecista Samuel García, lideró la lista, ya que 15.4 por ciento de su padrón electoral participante optó porque el mandatario federal ya no continuara en su cargo.

La segunda posición fue ocupada por Jalisco, con 11.2 por ciento, y que también lo gobierna el emanado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro; le siguieron Aguascalientes, con 10.8 por ciento, cuya gestión está a cargo del panista Martín Orozco Sandoval, y la Ciudad de México, con 10.3 por ciento, donde dirige la morenista Claudia Sheinbaum.

En la lista siguen el Estado de México (PRI), con 9.4 por ciento; Guanajuato y Querétaro (PAN), con 9.3 por ciento cada uno; Zacatecas (Morena), con 8.1 por ciento; Chihuahua (PAN), con 7.5 por ciento, y Durango (PAN), con 6.7 por ciento.

Para el caso de la entidad gobernada por David Monreal, Zacatecas destaca entre las entidades morenistas que reunió un porcentaje menor al 90 por ciento de votos a favor de la continuidad del impulsor de la Cuarta Transformación (igual que la capital) pero que, además, estuvo entre los seis estados con mayor proporción de votos nulos.

Estos resultados, además de indicar la conformidad o desacuerdo con la administración federal, también son un adelanto de la evaluación vertida por la población sobre sus gobernantes, quienes pertenecen al mismo partido, opinó José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral en la Universidad Nacional Autónoma de México.

“En un primer balance, también es una calificación sobre quién hizo bien la tarea política y manejo. En determinadas entidades se refleja un enjuiciamiento del ejercicio gubernamental”, comentó.