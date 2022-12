Investigación epidemiológica por meningitis en Durango será larga; identifican mil 400 personas en riesgo

La investigación epidemiológico-sanitaria respecto a los casos de meningitis surgidos en Durango, a raíz de un lote de medicamentos contaminados, será un proceso largo que podría extenderse hasta por meses, informó el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa, autoridades federales y estatales dieron a conocer que la semana pasada solicitaron ayuda internacional de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) e instituciones académicas del mismo país, como apoyo en la indagatoria.

“La interacción que hemos tenido con los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos nos ha dado luz de experiencias previas ya vividas. Hoy tenemos la fortuna de no cometer los errores que en su momento tuvieron que, irremediablemente, cometer por falta de experiencia”, dijo López-Gatell a medios de comunicación.

Hugo López-Gatell durante la conferencia de prensa. Foto: Especial

A la fecha, se han identificado poco más de mil 400 mujeres que, desde mayo, pudieron haber recibido el fármaco infectado con el hongo Fusarium solani, mediante procedimientos anestésicos de aplicación directa en la médula espinal, al interior de cuatro hospitales privados que ya fueron clausurados.

El gobernador, Esteban Villegas, y el subsecretario de Salud indicaron que se ha establecido un canal directo de comunicación con ellas para mantenerlas bajo vigilancia y que se les pueda aplicar tratamiento de manera anticipada de forma que se mantengan protegidas, ya que no todas han presentado algún síntoma.

“Ya tienen localizadas a las mil 400 personas que estuvieron en los hospitales de mayo a la fecha. Vamos a abrir un call-center para estar de manera permanente con ellas y estar monitoreando” , dijo el gobernador, quien apuntó que habrá especial seguimiento a las familias de las personas que fallecieron por causa de la enfermedad.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, en conferencia de prensa. Foto: Especial

El mandatario también dio a conocer un acuerdo al que se llegó con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) para que todos los pacientes sean trasladados al Hospital 450 del estado, a donde ambas instituciones enviarán especialistas y el personal médico necesario para que todas las personas reciban tratamiento y atención adecuada hasta que la situación sea controlada.

En tanto, la fiscal general del Estado, Sonia Yadira de la Garza, detalló que se han iniciado 40 carpetas de investigación, entre las que se incluye una denuncia de la Secretaría de Salud federal contra quien resulte responsable del hecho.

Asimismo, se han analizado dos mil 400 expedientes y se realizaron más de ocho cateos a las cuatro unidades médicas clausuradas.

La fiscal evitó dar más detalles para cuidar el debido proceso y se puedan fincar responsabilidades; sobre esto, advirtió que no será rápido ni sencillo, ya que la investigación requiere búsquedas detalladas de superficies, instrumentos y documentos, así como la trazabilidad del fármaco infectado, para averiguar si hubo o no responsabilidades por parte de los proveedores.

“Es un trabajo que no se va a hacer de la noche a la mañana, ¿para que mañana se caiga la carpeta de investigación? y ¿qué pasa? que quedan absueltos los probables responsables, quede una sensación de frustración e impunidad…”, dijo.

En ese sentido, el gobernador de la entidad apuntó que a pesar de que no se sabe cuánto tiempo tardarán las investigaciones, en cuanto se determine la culpabilidad en alguna de las líneas de investigación se castigará a los culpables: “No se va aquedar así, eso se los puedo garantizar”, dijo.

“No se va aquedar así, eso se los puedo garantizar”, dijo el gobernador de Durango. Foto: Especial

Por su parte, López-Gatell enfatizó el hecho de que la enfermedad no se contagia de persona a persona y pidió a la población a estar tranquila: “Cuando los procedimientos se hacen de manera correcta, de manera cuidada, en condiciones higiénicas —que son fundamentales en la práctica médica—, no hay riesgo, el riesgo es mínimo. Una prueba de ello es que las instituciones públicas no se han presentado casos”.

Asimismo, señaló que dadas las características de la enfermedad, los casos podrían seguir apareciendo dentro de unos meses, así que “preparémonos para un proceso de investigación epidemiológico-sanitario largo”.

DGC