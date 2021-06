Investigadores del SNI señalan irregularidades en convocatoria del Conacyt para elegir dictaminadores

Académicos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt señalaron irregularidades en la convocatoria para elegir a sus representantes en las comisiones dictaminadoras para evaluar su trabajo durante los próximos tres años.

Los investigadores expusieron que el Conacyt no les notificó del lanzamiento de la votación, la cual inició el jueves y finaliza este martes 22 de junio.

"A diferencia de otros años cuando el Foro Consultivo lanzaba la convocatoria para selección de representantes en comisiones, este año el Conacyt lanzó una convocatoria de manera subrepticia el pasado jueves y cierra el próximo martes. Es domingo y apenas nos estamos enterando", expresó Brenda Valtierra, investigadora y presidenta de la Academia de Ciencias de Morelosu, en redes sociales.

Los académicos manifestaron que en algunas áreas de investigación hay más de dos mil candidatos postulados, por lo que es imposible revisar cada perfil. Incluso, algunos ya fallecieron o están retirados.

Además reportaron fallas en la página web donde se realizan las votaciones, en la que deben ingresar para elegir a los comisionados de su respectiva área de conocimiento.

En algunos casos, investigadores no pudieron ejercer su voto porque cerraron la consulta para elegir a los integrantes de las comisiones dictaminadoras de nivel 2, aunque sigue abierta la del nivel 3.

El académico del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Luis Mochán, expresó en redes sociales que no fue notificado de su postulación como candidato para integrar las comisiones.

Veo que estoy entre las listas de candidatos, aunque nunca me preguntaron si acepto serlo ni me informaron que estoy en dicha lista. De nueva cuenta, no son aseadas las conductas del actual Conacyt y siguen dañando a la Transformación que dicen servir