Jean-Luc Mélenchon se reúne con AMLO; advierte que nuevos desafíos mundiales requieren nuevos paradigmas

El mundo necesita nuevos paradigmas para superar los desafíos que enfrenta como la inflación, la crisis de los energéticos y la guerra entre Ucrania y Rusia, señaló Jean-Luc Mélenchon, excandidato presidencial de la izquierda en Francia.

Luego de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Mélenchon criticó la guerra entre Rusia y Ucrania y advirtió que la única solución es que las tropas de Moscú abandonen de inmediato el territorio ocupado.

“Al inicio Estados Unidos quería incluir a Ucrania en la OTAN y se formulaba que Rusia no quería en sus fronteras que estuvieran los soldados; yo decía ni entra la OTAN ni los rusos pasan a ucrania", comentó.

Sin embargo, el el líder de la izquierda en Francia agregó que "los rusos entraron y violaron las fronteras y no podemos aceptar que cualquier potencia imponga su voluntad sobre el tema de las fronteras en Europa, que fue el inicio de dos Guerras Mundiales. Nos adelantamos al tema de las fronteras y cuando lo resolvamos volverá a surgir de nuevo la paz. No es un tema retórico Rusia tiene que salir de Ucrania y parar la guerra”.

Dijo que, en su opinión, el Presidente López Obrador no está buscando un papel protagónico en el continente, pero dado su liderazgo natural así sucede.

“Él no está interesado en asumir un liderazgo, pero no está buscando un papel más protagónico; me gustaría que sí, porque es el país más importante con su frontera con el imperio, perdón, quise decir los Estados Unidos".

"Para mí, que soy de la misma línea política, hablo del pueblo mexicano en un momento que a mí me gustaría que asuma un papel de no alineado , que no quiere decir neutral, sobre todo en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, nadie puede permanecer neutral, pero tampoco se trata de ir a hacerle la guerra a otro”, concluyó.

