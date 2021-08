José Luis Vargas acusa intento de “golpe de Estado" en TEPJF; suspende sesión

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, aseveró que los demás integrantes del pleno no tienen facultades para evaluar su gestión y acusó un intento de "golpe de Estado".

LEER MÁS INFORMACIÓN DE JOSE LUIS VARGAS Magistrados del TEPJF piden, de último momento, revisar desempeño de José Luis Vargas

Ante la petición del magistrado Felipe de la Mata Pizaña para evaluar su desempeño, la cual fue respaldada por los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Janine Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón e Indalfer Infante, José Luis Vargas les demandó que se comportaran a la altura de su investidura y dijo que si lo que pretenden es que deje su cargo, eso sólo es posible si presenta su renuncia, lo que no hará.

“Les quiero pedir que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando provocar un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que tengo como presidente y de la cual quiero decirles que ustedes me eligieron.

“La única facultad y la única forma para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por una cuestión de renuncia y actualmente les digo que no está en mi intención renunciar”, manifestó.

Ante la insistencia de la mayoría de los integrantes de la Sala Superior para incluir la propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña para evaluar al presidente del TEPJF en la sesión del día, Vargas declaró la suspensión y dijo que evaluará si existen condiciones para continuar con su realización.

Magistrados demandan a José Luis Vargas que reanude sesión del TEPJF

Los cinco magistrados que pidieron evaluar la gestión del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, le demandaron reanudar la sesión pública que suspendió.

Mediante un oficio que hicieron público a través de redes sociales, pidieron que en un plazo de 15 minutos retomaran la videoconferencia en la que discutían la propuesta planteada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña para analizar la gestión del magistrado presidente, además de que tenían agendada la resolución de diversos asuntos.

Le solicitamos reanudar en un plazo de 15 minutos, a partir de recibido el presente escrito, la sesión suspendida injustificadamente el día de hoy. Lo anterior, para poder desahogar los temas necesarios para el funcionamiento adecuado del Tribunal señala el oficio dirigido al magistrado presidente José Luis Vargas.

El documento va firmado por los magistrados Janine Otálora Malassis, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales.

