José Ramón Enríquez: Hay incongruencia entre lo que dice AMLO y lo que hace Morena

El senador de Morena, José Ramón Enríquez, aseguró que él fue el ganador de las encuestas para ser el candidato de la 4T a la gubernatura de Durango en 2022 y que tiene documentos que demuestran que el partido eligió a Marina Vitela como candidata oficial antes de que el proceso de consulta para la designación terminara en dicho estado.

“Está muy claro que hay enorme incongruencia entre lo que dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se hace en el partido de Morena, se perdió la confianza, y es peligrosísimo para el proceso del 2024, porque ya no sabemos si se van a respetar las encuestas; no se respetan las reglas, en Morena no se respeta la voluntad del pueblo”, expresó el senador en conferencia de prensa.

Ramón Enríquez detalló que el 18 de diciembre, en el sitio web del partido se subieron los nombres de los candidatos que representarán a cada estado en las elecciones de 2022, incluyendo el de Vitela, esto cuando el proceso de encuesta en Durango aún estaba abierto para que las personas votaran.

Además agregó que el día de ayer que presentó la impugnación a los resultados de la consulta, Morena borró los datos que había compartido en dicha fecha.

“No hay crimen perfecto, vamos a presentarles el registro de la fecha del dia 18 y ayer que presentamos la impugnación pues resulta que ya la bajaron de la página, pero siempre hay compañeros militantes muy atentos que se dan cuenta, por eso tenemos por escrito la prueba donde ya estaba signado el candidato con fecha y firmas antes de que el proceso de consulta terminara”, señaló.

Durante su encuentro con los medios, el legislador presentó los resultados de la encuesta que se llevó a cabo en la entidad para designar al candidato que representará al partido en 2022, por lo que aseguró, el pueblo lo eligió a él y no a Vitela, quien de acuerdo con la consulta quedó en tercer lugar. Por esta razón anunció que seguirá luchando porque se corrija la designación.

“Vamos a seguir avanzando en la lucha hasta que se corrija la decisión que tomó la dirigencia de Morena encabezada por Mario Delgado”, subrayó.

En la conferencia Enríquez presentó un video del presidente López Obrador en el que se le escucha decir “apoyaré al candidato que resulte triunfador en las encuestas”. Por lo que afirmó que Morena no está cumpliendo con lo que ha prometido.

“El pueblo va a decidir, vamos a escuchar al pueblo, como se le consultó y expresó, estamos en Morena, vamos a seguir trabajando para que esta decisión que tomaron se pueda cambiar”, aseveró.

EASZ