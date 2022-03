Juan Ramón de la Fuente urge a respetar a personal de salud en conflicto en Ucrania

El representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, urgió a que se garantice el acceso seguro e irrestricto del personal humanitario y del personal de salud a la zona de conflicto en Ucrania.

Tras señalar ante el Consejo de Seguridad de la ONU que este personal es el único que puede brindar los servicios básicos a la población civil, deploró los ataques que han sufrido, así como a sus medios de transporte o del equipo que requieren para poder operar.

Es por ello que pidió que se respeten las más de 300 instalaciones médicas que se encuentran a lo largo de las líneas del conflicto o dentro de ellas.

De la Fuente señaló que la Organización Mundial de la Salud ha registrado 43 ataques a instalaciones médicas en Ucrania.

"El hecho incontrovertible es que atacar instalaciones sanitarias está expresamente prohibido por el derecho internacional humanitario". Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente recordó que han transcurrido tres semanas de la invasión de Rusia en Ucrania y el saldo es "realmente devastador", con más de tres millones de refugiados y más de 1.8 millones de desplazados internos.

Aunque reconoció la disposición solidaria de todos los países que han recibido refugiados, señaló que las necesidades de las personas que no han podido salir o no han logrado ser evacuadas de las áreas urbanas acosadas han aumentado y seguirán creciendo especialmente para aquellas que no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos o medicinas.

Agregó que las consecuencias a corto y a largo plazo de estas acciones sobre la población civil y en contra de los sistemas de salud pueden ser irreversibles y por eso mismo son inadmisibles.

Reiteró su llamado a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad en la materia, la 2286, que incluye menciones específicas a la protección del personal sanitario y humanitario, y la 2573, que se refiere a los bienes civiles considerados como indispensables.

En el mismo sentido, destacó como necesaria la aplicación de la decisión emitida por la Corte Internacional de Justicia en la que se ordena la suspensión inmediata de las operaciones militares que comenzaron el pasado 24 de febrero.

Finalmente, afirmó que la única solución a este conflicto será por la vía del diálogo y la diplomacia.

