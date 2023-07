'Juanito' busca registrar candidatura al Frente Amplio por México... le piden regrese otro día

Rafaél Acosta Ángeles, mejor conocido como "Juanito", acudió este viernes ante el consejo que lleva el proceso del Frente Amplio por México para presentar su registro como aspirante a la candidatura presidencial, pero le pidieron que regrese otro día.

"He sido perseguido por la mafia de Palacio Nacional, el señor delincuente de Palacio me robó todo, me robó Iztapalapa, me robó la paz que yo tenía en mi familia", acusó previo a su intento por presentar su registro.

"Juanito" fue cuestionado por la prensa presente si meterá a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de ganar la elección presidencial en 2024.

"No se trata de meter a la cárcel [...] simplemente yo ganando la presidencia de la República los niños van a tener todo el apoyo, los que les han robado la vida, los niños con cáncer tendrán el apoyo en todos los hospitales, habrá escuelas de tiempo completo, los adultos mayores tendrán todo el apoyo", sostuvo "Juanito".

Sin embargo, en la Torre Azul del Partido Acción Nacional a "Juanito" le negaron hacer su registro, debido a que acudió al lugar sin cita.

"Aquí me acaba de atender el señor Mauricio Corona y me dijo que pida la cita, y que me la van a dar yo creo mañana o el domingo y con todo gusto yo voy a estar aquí", afirmó.

Antes de retirarse, "Juanito" señaló que hará huelga de hambre si le niegan el registro "por no ser güerito de ojos azules".

