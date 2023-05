Estamos fuertes y convencidos de lo que hacemos: ministro Alberto Pérez Dayán

El ministro Alberto Pérez Dayán participó en la presentación del libro “La defensa y la remediación de los derechos sociales”, donde declaró “que un juez es democrático porque obliga a la autoridad a cumplir con sus obligaciones”.

Durante el evento de presentación del mencionado libro, cuya autoría es del magistrado Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo, el ministro Pérez Dayán aseguró que esta obra se encarga de demostrar cuáles son los instrumentos que al momento la sociedad mexicana tiene para poder exigir sus derechos.

“El libro ayuda a conocer hasta dónde podemos ejercerlos sin caer en los excesos, a través de sentencias perfectamente bien motivadas, justificadas y que demuestren, dentro de la posibilidad, lo que se debe hacer”.

El ministro presidente de la Segunda Sala de la SCJN señaló “que la democracia no se mide por cómo se llega al cargo sino porque se obliga a que se cumpla todo aquello que la ley establece en beneficio de quienes la merecen; el Juez se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias”.

El ministro refirió “estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.

Por su parte, el magistrado Muñoz Acevedo destacó que el control judicial no vulnera la democracia, porque la democracia no es lo mismo ni se reduce a la regla de las mayorías, al menos no en un Estado de derecho.

“El Estado de derecho es sobre un gobierno gobernado por la razón y no por los números, sino situar las reglas del ejercicio de la función pública por encima de la batalla política y las vicisitudes políticas, son principios y reglas sobre las cuales no se vota”, apuntó el magistrado.

En la presentación de la obra "La defensa y la remediación de los derechos sociales" estuvieron presentes Minerva Paredes Hernández, presidenta del Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la SCJN; y Milagros Pérez Grajiola, editora de Tirant Lo Blanch.

JVR