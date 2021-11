Ordenan a Lozoya asistir a audiencia en Reclusorio Norte

El juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza ordenó a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acudir de forma física a la audiencia que se desahogará este miércoles a las 9:00 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

Será la primera ocasión en que el exfuncionario asista de manera física a una audiencia, desde su extradición a México, el pasado 17 de julio de 2020 . El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó la semana pasada la apertura de las audiencias al público en general.

"Conforme a los lineamientos para regular la presencia de las partes y del público en las audiencias de los Centros de Justicia Penal Federal, el ingreso será conforme al registro ante el personal de la Administración y hasta agotado 50% de la capacidad del espacio reservado para ello" Consejo de la Judicatura Federal

Al cumplirse el plazo que tiene el exdirector de Pemex para aportar pruebas sobre los presuntos sobornos a legisladores para avalar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, uno de los escenarios previsibles es que el juez le conceda la sexta prórroga para recolectar pruebas de descargo de la investigación.

Lozoya Austin solicitó el lunes más tiempo para reunir evidencia a su favor en el caso Odebrecht, pero hasta ahora se desconoce el tiempo adicional que pidió la defensa, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros; sin embargo, se prevé que la Fiscalía General de la República (FGR) se oponga a esta propuesta, para dar cerrada esta fase del proceso.

El exfuncionario se encuentra en calidad de testigo colaborador de la FGR por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, cuyas audiencias de cierre están previstas para este miércoles y el 19 de noviembre, luego que los abogados lograron aplazamientos para conseguir más información o sustentarla de mejor manera.

En el caso de la anterior audiencia, el juez concedió un plazo para la traducción de varios documentos recibidos de Alemania, Brasil, entre otros países.

Ahora, la prórroga tendría como argumento la espera de los resultados de una solicitud para conocer si se mantiene vigente un acuerdo de colaboración entre el gobierno de Brasil con el exdirector de Odebrecht México, Luis Meneses Weyllm.

A partir de esa fecha, con base en la información que proporcione, el Ministerio Público cuenta con 15 días para resolver si el criterio de oportunidad otorgado por la Fiscalía se sostiene.

Lozoya Austin sigue su proceso penal en libertad. El juez le impuso como medidas cautelares el uso de un brazalete, la entrega de su pasaporte y no poder salir más allá del Valle de México; no obstante, en la audiencia, la FGR o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, podrían solicitar que se modifique, por lo que no se descarta que Lozoya pueda pisar la cárcel.

