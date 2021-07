Julio Astillero exige disculpas o iniciará acciones legales por ser señalado en el “Quién es quién…”

El periodista Julio Hernández López (Julio Astillero) advirtió este miércoles que presentará acciones legales en contra del gobierno federal luego de que la semana pasada, dijo, "fui señalado de mentiroso" en un ejercicio desproporcionado y sin autoridad periodística”, que descalificó el trabajo sobre lo que sucede en la Sierra San Miguelito, en San Luis Potosí.

Ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Astillero pidió una disculpa pública a Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", luego de calificarse como una mentira el reportaje sobre el caso de las mil 805 hectáreas que se destinarán a un desarrollo inmobiliario.

LEER MÁS Periodismo en México está en decadencia, asegura AMLO

Refirió a García Vilchis que una persona cuando se equivoca, lo reconoce, "pero de no ser así continuaré con acciones legales en el ámbito nacional e instancias internacionales para que no se siga difamando el ejercicio periodístico honesto y recto".

En la conferencia matutina de este miércoles, el periodista utilizó su derecho de réplica a López Obrador porque "la semana pasada fui señalado de mentir aquí, en tres ocasiones, en un ejercicio que me parece a mí, desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente para ello".

Aclaró que llegó a Palacio Nacional "a señalar que no sólo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación como periodista, para mostrar que el fondo del asunto, que es finalmente lo que aquí importa, y ojalá el resultado del ejercicio que estamos realizando hoy, desemboque en el posibilidad de que se frene el proceso de supresión de mil 805 hectáreas...", añadió.

Sus causas periodísticas...

Julio Astillero subrayó que tiene tres causas, el periodismo crítico e independiente, sin chayote, sin engaño y sin mentiras; la defensa sin simulación del medio ambiente y en tercer lugar, la causa del proceso popular en busca de un cambio.

Exhibió a la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, a quien escuchó decir que no conocía en qué consiste el proyecto "Las Cañadas".

"Ayer escuché a la secretaria del Medio Ambiente decir que no conoce el proyecto Las Cañadas, todo mundo lo conoce, pero trataré de explicarlo", indicó tras recordar que el plan prevé contar con 29 mil lotes para residencias que albergarían a personas de alto poder adquisitivo.

El empresario Carlos López Medina, de San Luis Potosí, es quien tiene el proyecto que prevé construir en dos mil 68 hectáreas donde se encuentran las mil 805 de la sierra de San Miguelito, que busca el gobierno convertir en Área Natural Protegida (ANP).

En respuesta, el Presidente López Obrador discrepó de la postura del periodista. "No somos iguales, no coincidimos contigo y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería, nosotros no hemos dado una concesión para la explotación minera".

El mandatario asentó que, como lo mencionó el mismo Astillero, serán los hechos los que hablen. "Si el Presidente de México fuese un tecnócrata, fuese un títere, un pelele impuesto por grupos de intereses creados, sería otra cosa".

Al final, Julio Astillero expuso que "como periodista, no soy igual a todo lo que aquí señala, y qué bueno que por el interés de la nación podrá frenarse este tipo de hechos, así exista una asamblea comunal que apruebe cesión de terrenos".

Posteriormente en sus redes sociales, el periodista acusó que "la comisaria García Vilchis sigue siendo imprecisa, tropezante, tendenciosa y demagógica. El Tribunal del Santo Oficio Periodístico que pretende sostener carece de autoridad profesional".

Astillero difundió desde el 13 de julio pasado información sobre el proceso de protección de las tierras de San Miguelito, donde un grupo inmobiliario pretende adquirir esos terrenos para uso comercial.

FGR