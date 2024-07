Juzgadoras respaldan a Norma Piña ante 'cuestionamientos desde el poder político'.

La Asociación Mexicana de Juzgadoras respaldó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ante "los cuestionamientos que se le hacen desde el poder político".

Además, se dijo convencida de que “el diálogo es el único camino en el estado democrático para alcanzar el consenso, preservar la gobernabilidad y evitar la confrontación y el autoritarismo”.

“Nuevamente, hacemos eco de los desafíos que ha enfrentado en el ejercicio de su encargo; y cerramos filas para reiterarle nuestro apoyo institucional, teniendo siempre presente que la lucha de una mujer contra la desigualdad es la lucha de todas”, indicó la Asociación Mexicana de Juzgadoras en un comunicado.

Lo anterior ocurrió después de que se difundiera que la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, supuestamente solicitó la renuncia a la ministra presidenta Norma Piña, a cambio de “suavizar” la reforma al Poder Judicial.

Ante esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hace falta” que ninguna persona dentro del Poder Judicial renuncie para sacar adelante la reforma.

“No, no, no, eso es del tiempo de la corrupción y el autoritarismo, no debe haber ese tipo de negociaciones. No, es que no es una ‘concertacesión’ como era la costumbre en la época de Salinas, no, no, no, no, que sea de conformidad con la Constitución y con la ley, el procedimiento está muy claro”, aseveró AMLO.