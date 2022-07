Alejandra Lagunes debe ser investigada por lavado de dinero o evasión fiscal en México, coinciden especialistas

Especialistas en materia de corrupción coincidieron en que la senadora Alejandra Lagunes podría ser investigada en México por blanqueamiento de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal o falsedad en su declaración patrimonial,

Lo anterior, independientemente de las indagatorias que se realicen en República Dominicana por presuntamente recibir pagos provenientes de un desvío de recursos públicos, de acuerdo con especialistas para Milenio.

Lagunes fue colaboradora cercana del expresidente priista Enrique Peña Nieto, y es señalada de formar parte de la trama de desvíos millonarios que se dieron en la Procuraduría General de la República Dominicana en la llamada "Operación Medusa", el caso más grande de corrupción de ese país caribeño.

te puede interesar UIF pone en la mira de la FGR transferencias a EPN por 26 mdp

Y es que Jean Alain Rodríguez, ex procurador dominicano, habría contratado a Lagunes para asesorarlo y elaborar una estrategia de comunicación para su campaña presidencial, de acuerdo con investigaciones.

Al respecto, el director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, indicó que la acusación es grave por tratarse de recursos en efectivo, “si obtuvo ingresos como consultora por este o cualquier otro proyecto, deberían estar reflejados en su declaración patrimonial y ser objeto de la legislación fiscal vigente en México”.

“Como consultora, Lagunes podría prestar servicios dentro y fuera del país, pero el hecho de que las autoridades dominicanas señalen que este pago es parte de un esquema irregular diseñado por un aspirante a la presidencia de ese país, hace necesarias no sólo explicaciones en Dominicana, sino también en México”, abundó al medio.

te puede interesar Santiago Nieto: Presuntas operaciones irregulares de EPN fueron reportadas previamente a autoridades competentes

Por su parte Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey, dijo que el caso contra ella no es de soborno, sino de blanqueamiento de capitales.

“Soborno no creo que sea, porque al final del día no se le dio información del gobierno mexicano al ex procurador de la República Dominicana o se le dio alguna concesión o algún contrato. Fue un pago, parece ser, que se le hizo a esta servidora pública para que realizara un trabajo, un esquema de comunicación para la campaña presidencial. Los recursos con los que le pagaron vienen, al parecer, de desvíos que se realizaron a través de la Procuraduría de República Dominicana por lo que podemos hablar, en el caso de Lagunes, de desvío de recursos, de blanqueamiento, pero no de soborno”, dijo.

Por parte de la organización Tojil, Estefanía Medina consideró que se debe investigar “si verdaderamente se recibió ese pago en dinero en efectivo y si eso en algún momento fue introducido en el sistema legal mexicano, a alguna cuenta bancaria de la servidora pública”.

te puede interesar Monreal rechaza uso de justicia con fines políticos; en caso de EPN se debe privilegiar la presunción de inocencia, dice

En su opinión, hay alertas con las que se debería iniciar una investigación a nivel nacional para saber si existe algún otro delito: “a lo mejor, operaciones con recursos de procedencia ilícita o alguna otra vinculación o incluso propios delitos fiscales al no haberse declarado algún tipo de ingreso de esta naturaleza”.

Vania Pérez, del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dijo que además de las sospechas de su participación en el desvío de recursos públicos de República Dominicana y en operaciones con recursos de procedencia ilícita, sí podría investigársele de haber recibido un presunto soborno.

“Hay que ver cuánto tiempo había pasado de su separación de su cargo en el Gobierno federal cuando se realizó la transacción, recuerda que no se pueden hacer funciones privadas relacionadas con la acción que desempeñas y es presunción de soborno también, porque no sabemos si esta persona que buscaba un cargo de elección popular, para quien ella estaba haciendo la campaña, iba a recibir algún beneficio de Lagunes en el gobierno mexicano o le iba a ayudar a acercarse al gobierno mexicano”, expresó.

te puede interesar EPN consigue visa dorada en España tras comprar millonaria propiedad: El País

Lagunes ocultó en su declaración 2 mdd y joyas

En su declaración patrimonial del año fiscal 2020, Alejandra Lagunes no transparentó los 2 millones de dólares en efectivo que habría recibido como pago por servicios profesionales prestados al exfiscal de República Dominicana y que de acuerdo con indagatorias, provendrían de un desvío de recursos públicos.

La senadora del Partido Verde tampoco informó en la versión pública de su declaración presentada en mayo de 2021, correspondiente al año 2020, la posesión de los bienes que en 2015 y 2016 había reportado mientras fue funcionaria federal.

Además, la entonces coordinadora de la Estrategia Digital del Gobierno federal reportó públicamente en 2015 y 2016 poseer un departamento, un terreno, un crédito hipotecario y un vehículo BMW, así como tres joyas: un anillo de diamantes, un reloj Audemars Piguet y un reloj Santos 100 Cartier.

Cabe señalar que los bienes adquiridos en copropiedad con su esposo, el exsecretario de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano, no se reportan públicamente.

No obstante, la senadora no mencionó ninguno de sus bienes inmuebles, joyas ni sus vehículos en la versión pública de su declaración patrimonial presentada en mayo de 2021, correspondiente al año fiscal 2020 ni los ingresos por servicios profesionales. Sólo incluyó el monto de un millón 252 mil 144 pesos de salario anual como servidora pública.

En la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentran las declaraciones patrimoniales del 2022 ni de años anteriores al 2021, indicó Milenio

LRL