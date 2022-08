Lamentan senadores que no se haya logrado, hasta el momento, rescate de mineros

Senadores de Morena y del PAN lamentaron que a más de una semana de que los mineros de Sabinas, Coahuila, se encuentran atrapados, no se haya logrado su rescate.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, ratificó el apoyo y solidaridad con las familias de los 10 mineros que se encuentran en la mina del Pinabete, en Sabinas, Coahuila

Manifestó que no deben cejar los esfuerzos por lograr el rescate de los trabajadores, por lo que confió en que pese a que las condiciones no han permitido alcanzarlos, continúen las acciones para que logren salir.

El senador de Morena apuntó que a la par del lamentable hecho y de los trabajos de rescate, no se debe dejar a una lado la investigación sobre lo sucedido, porque insistió que se deben fincar responsabilidades.

“Ya vivimos esta experiencia con anticipación y ahora se repite, cuando es algo que deberían haber previsto, por lo que no se debe dejar de lado la investigación, se tiene que cumplir y determinar si existe alguna responsabilidad”, indicó.

Remarcó que “no pueden seguir vigentes los casos como el de Pasta de Conchos, donde sólo dos se rescataron con vida y al día de hoy hay 63 que todavía quedaron sepultados, después de 16 años, y eso es algo que no debe suceder jamás”.

Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, señaló que es lamentable que junto con la tragedia que padecen las familias de los mineros, no haya habido la sensibilidad por parte de las autoridades federales para establecer un diálogo auténtico con ellos.

“Fue mezquino que el Presidente no haya querido tomarse el tiempo para escuchar el dolor y para comprometerse frente a frente a buscarlos y a priorizar encontrarlos con vida y a buscar con todas sus fuerzas a que esto no se repita”, dijo.

Insistió en que es urgente que se frene la sobreexplotación del carbón, porque dijo que es el origen de este tipo de tragedias.

“La obsesión del gobierno federal por regresar a las energías fósiles, pues se obliga a los trabajadores a extraerlo en condiciones inhumanas”, subrayó.

Cuestiona PRD ausencia de funcionarios federal en rescate de mineros

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano criticó la ausencia de los funcionarios del gobierno federal en los rescates de los 10 mineros atrapados en un pozo de Sabinas Coahuila, pues aseveró que sólo el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue al lugar a tomarse la foto.

El líder del sol azteca aseguró que la ausencia de los políticos es porque no hay campaña en ese lugar, lo que también ha sido criticad por los familiares y habitantes del lugar.

“No se ha visto a los funcionarios federales, pues no hay campaña. Pinta muy bien lo que la gente exhibió ante la visita de López Obrador, pues le dicen que gracias por tomarse la foto con su dolor; a eso fue, a jugar con el ánimo de la gente, pero solo dice que seguirán con el compromiso, pero qué más se ha hecho”, reprochó.

Zambrano Grijalva dijo que las autoridades de Protección Civil solo se dan la vuelta para informar al Ejecutivo, y que este se adorne con el tema, lo que consideró es la politización de la tragedia.

“En el rescate de los mineros se conjunta la tardanza de las autoridades y el terreno, pues es preocupante que no hayan desplegado mayores capacidades y recursos para la extracción de agua. Pareciera que están solo ahí con una capacidad mediana para hacer los trabajos de auxilio, y eso es desde luego muy preocupante”, agregó.

Además, comentó que no hay que olvidar que pareciera ser que las tragedias como esta, son las que se hablan y revelan la verdadera situación infrahumana en que trabajan los mineros, así como los bajos salarios que tienen. “Todas las cosas en las que debieran estar atentas las autoridades, no lo están, pues han salido informes de lo que necesitan para trabajar en óptimas condiciones, peor la mayoría no se cumple”, explicó.

Con información de Jorge Butrón

