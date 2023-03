AMLO lanza reto al senador Graham sobre fentanilo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los ataques que desde el senado estadounidense le ha enviado el legislador por Carolina, Lindsey Graham, que obligó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a mentir sobre que hay territorio mexicano bajo control del narcotráfico.

“Este señor Graham se ha dedicado a estarnos atacando, y entonces fue a comparecer al Senado el jefe del Departamento de Estado, Blinken. Entonces, este señor Graham, que es abogado republicano, como todos los abogados, le pregunta: ‘¿Verdad que hay zonas en México gobernadas, dominadas por el narcotráfico, sí o no?’ Ya ven como dicen los abogados: ‘Que diga el acusado si es cierto o no’, entonces así lo interrogó.

“Y entonces Blinken le dice: ‘Sí, sí hay zonas en donde gobierna el narco’, donde no puede entrar el Gobierno de la República, entonces le dijo que sí, o sea, mintió, porque no es cierto”, denunció.

Agregó que luego de provocar a Blinken, el senador Graham recurrió a la misma estrategia con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Ahora va Mayorkas, que es segundo de Blinken, ayer, sí, es el de seguridad. Y lo mismo, ‘que diga el acusado’, porque los ponen ahí como en una silla para interrogarlos, en un banquillo de los acusados. Porque yo aquí dije que no era cierto. Entonces, Graham le dice a Mayorkas ayer: ‘Dice el Presidente de México que no es cierto que dominen los narcotraficantes en varias regiones del país. ¿Usted le cree o no?’ Y dice Mayorkas: ‘No, no le creo’. ‘¿Entonces sí dominan los narcotraficantes en todas o en varias regiones del país?’ ‘Sí’. Ya le hace otra pregunta: ‘¿Y es un gobierno confiable para establecer relaciones? Ya Mayorkas le dijo que sí”, contó.

En respuesta a la actitud del legislador republicano por Carolina del Norte, el Presidente López Obrador le hizo una serie de preguntas.

“Yo quisiera preguntarle que me diga sí o no, ¿sí se consume fentanilo en Estados Unidos, sí o no? ¿Quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, si hay cárteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, ¿sí o no? ”, cuestionó.