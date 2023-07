Se lanzan contra Alfaro por ley electoral

La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) arremetió en contra del gobierno del emecista Enrique Alfaro, en Jalisco, al que responsabilizó de promover reformas a la legislación electoral estatal que, dijo, afecta la paridad de género en el estado.

El representante del guinda ante el instituto, Hamlet García, anunció que impugnarán ante los órganos electorales y judiciales la reforma que, acusó, aprobó el Congreso el martes “sobre las rodillas”.

“La reforma fue a iniciativa del gobernador del estado de Jalisco, no tuvo discusión pública, no tuvo foros de parlamento abierto, como ellos (Movimiento Ciudadano) exigen a nivel federal, no siguieron los lineamientos de consulta a pueblos originarios y también a colectivos de mujeres”, manifestó.

Acompañado por la diputada federal de Morena, Cecilia Márquez, de Jalisco, aseveró que la intención de la reforma avalada por el Legislativo estatal tiene en la mira los comicios locales del año próximo para colocar a sus “fichas” en los municipios más importantes y relegar a las mujeres.

“La reforma que impulsó el gobernador del estado y que fue aprobada ayer tiene como finalidad y consecuencia directa que los municipios más grandes del estado sean encabezados por hombres, porque son el grupo compacto de Enrique Alfaro, que ha llevado desde su inicio como alcalde de Tlajomulco hasta el gobierno del estado, él ya tiene sus aspirantes, sus fichas para jugar las elecciones de 2024 y la mayoría son hombres y por eso está relegando de mujeres”, afirmó.

Dijo que desde la representación de Morena ante el INE monitorean lo que aprueban en los congresos locales, por lo que impugnarán la legislación que, subrayó, afecta la paridad de género.

“Vamos a impugnar, como lo ha manifestado mi compañera Cecilia Márquez, esta legislación, desde la representación de Morena ante el INE estuvimos muy pendientes de esta discusión (...) Vamos a impugnar”, declaró.