"Que le bajen dos rayitas", responde PAN a senadores de Morena en defensa a Santiago Creel

El PAN en el Senado recomendó a los senadores de Morena que le “bajen dos rayitas” a su preocupación por la desmesura que señalaron en las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, al acusar la intromisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Legislativo.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, aseveró que lo que realmente es desmesurado es no reconocer a otro poder , como en este caso es el Legislativo.

“Desmesurada es la forma en la que (el Presidente) López Obrador aplasta a sus compañeros de Morena aquí en el Senado de la República. Desmesurado es irse a un hotel de enfrente del Senado de la República y darles instrucciones a los legisladores del pueblo de México. Desmesurado es no reconocer a otro poder como es el Poder Legislativo"

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que también es desmesurado la forma en la que los senadores de Morena y de sus partidos aliados " no están defendiendo a los mexicano s , sino están defendiendo su sueldo, su cargo y están queriendo quedar bien con el Presidente de la República”.

En conferencia de prensa, reiteró que el grupo parlamentario de Acción Nacional no respaldará la reforma sobre las Fuerzas Armadas, porque lo que no funciona es la estrategia en materia de seguridad.

“Claramente hubo un acuerdo político nacional de todos los partidos para que la Guardia Nacional tuviera la calidad jurídica que hoy tiene en la Constitución. Si el Presidente de la República no quiere obedecer y respetar la Constitución nosotros no vamos a estar respaldando esa irresponsable estrategia que hoy claramente no le está dando resultados al pueblo de México”