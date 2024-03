Ley antimigrante 'draconiana y deshumanizada': AMLO; no se aceptarán deportaciones de Texas

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “draconiana, deshumanizada y anticristiana” la ley migratoria SB4 de Texas, que permite la detención y expulsión de personas migrantes que sean sospechosas de ingresar ilegalmente al estado, y advirtió “de una vez” que México no aceptará esas deportaciones.

AMLO expresó su rechazo a la citada legislación antimigrante que, ayer por la noche fue suspendida nuevamente por la Corte Suprema de Estados Unidos, después de que horas antes se había aprobado su aplicación en territorio texano.

“Nada más decir que desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos. Una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana, no solo del derecho internacional sino hasta violatoria de la Biblia, y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas van a los templos”, manifestó AMLO.

Durante la conferencia de prensa matutina, opinó que dicha ley es violatoria del derecho internacional porque no puede un estado tener una legislación que corresponde al fuero federal.

“El gobierno federal de Estados Unidos está en contra de esta decisión y no queremos adelantar lo que podríamos hacer en caso de que quieran en Texas, el gobernador y todos estos antiinmigrantes, antimexicanos, hacer si pretendieran deportar por ejemplo, que no les corresponde”, apuntó AMLO.

AMLO estableció que su administración no aceptará deportaciones de migrantes que provengan del gobierno de Texas, encabezado por Gregg Abbott.

“Nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez adelanto, del gobierno de Texas, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, esa es la respuesta. Pero con más conocimiento del derecho internacional con más diplomacia, va a haber una respuesta de SRE, porque también todavía no está definido”, afirmó AMLO.

El tribunal de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos suspendió a última hora del martes la entrada en vigor de la ley migratoria de Texas que permite la detención y expulsión de migrantes sospechosos de ingresar irregularmente al estado, después de que el Tribunal Supremo levantara su restricción a la misma.

El juez Samuel Alito bloqueó la legislación SB4, poco después de que el Supremo la dejara ponerse en marcha hasta que esta misma corte se pronunciara, lo que solo requirió varias horas.

