Ley Eléctrica: Tacha AMLO de descaro que Walmart y Bimbo también se amparen

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las empresas Bimbo y Walmart también incursionan en el sector eléctrico y tienen acciones, por lo que ya se unieron a la ola de amparos contra de la Ley Eléctrica.

En conferencia de prensa, AMLO consideró lo anterior como un verdadero descaro.

Es un descaro ya, ofrezco disculpas a las dos empresas por estarlo exponiendo, pero cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios, les debería de dar vergüenza, puntualizó.

Desde Coatzacoalcos, Veracruz reconoció que ya son muchos los amparos contra la Ley Eléctrica, "más los que se acumulen", sin embargo, advirtió que no van a quitar el dedo del renglón para acabar con los privilegios.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 19 de marzo de 2021. Foto: Captura de video

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley, vamos a que resuelva la Suprema Corte, porque es un proceso legal", expresó AMLO.

AMLO recordó que para declarar la ley como inconstitucional, el máximo tribunal requiere mayoría absoluta, es decir, dos terceras partes de los ministros de la corte: "Con cuatro ministros que digan no, ya no podrían declarar inconstitucional la ley".

AMLO insistió en que es casi increíble que Bimbo y Walmart también tengan acciones en empresas eléctricas, y que quieran seguir recibiendo subsidios.

"Ahora que queremos un trato igualitario para que no quiebre la CFE y para que no aumente el precio de la luz, porque hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de las gasolinas y lo estoy cumpliendo, se amparan. No vamos a permitir que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras", expresó.

Finalmente, reiteró que si se declara inconstitucional la ley, "porque dominan los intereses de los grupos empresariales", acudirá a presentar una iniciativa de reforma constitucional.

ntb