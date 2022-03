¿Tiempo libre? Así puedes inscribirte a cursos del IMSS si no eres derechohabiente

¿Te interesa inscribirte a los cursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pero no eres derechohabiente? No te preocupes, el no ser beneficiario no es un impedimento para que puedas formar parte de ellos.

Como parte de su programa integral, el IMSS ofrece cursos en materia cultural, deportiva, así como capacitación laboral o de promoción de la salud y para inscribirte, sin ser derechohabiente, sólo debes seguir estas indicaciones.

Documentos requeridos

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla del servicio militar, credencial escolar), en original y copia.

Carta de autorización de la madre, padre o tutor (en caso de menores de edad).

Ficha de depósito por concepto de cuotas de recuperación por cursos de prestaciones sociales y por inscripción y credencialización. Costos

Cuota de inscripción y credencialización: 80 pesos.

Cuota de recuperación por hora: 6.32 pesos. Costos

¿Cómo realizar el trámite?

Para inscribirte sólo se debe acudir a la Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Institucionales más cercana, de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas, en días hábiles.

Para consultar la oficina más cercana, se puede consultar el siguiente enlace: https://bit.ly/36DWMOH

Al llegar se debe solicitar información sobre la actividad de interés y, luego, seguir estos pasos: