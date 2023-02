Al límite, inmunidad por dosis Covid, alertan

La inmunidad por vacunas que se han aplicado a la población ya llegó a su límite y por ello es urgente una dosis de refuerzo, pero hasta el momento no hay información de la compra de más vacunas por parte de las autoridades y tampoco hay un esquema claro de la aplicación, advirtió el investigador Alejandro Sánchez Flores, integrante de la plantilla del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.

Aseguró que el nuevo aumento de casos por Covid-19 en el país se debe a la presencia de variantes más contagiosas y a la falta de una dosis de refuerzo, ya que a pesar de que se recomienda una nueva vacuna a los seis meses, ésta no se ha aplicado a la población mexicana.

“Las vacunas ofrecen una protección más o menos buena hasta seis meses, y después de ello se necesita obligatoriamente un refuerzo, pero hasta el momento no lo tenemos y varias personas no lo tienen desde hace meses, y esa es parte de la razón por la que se está contagiando la gente”, destacó Sánchez Flores.

En entrevista con La Razón, matizó, sin embargo, que podrá darse el caso de una baja en la inmunidad, así como de síntomas cada vez más fuertes, pero aclaró que todo depende de la transmisividad del virus.

“Si tienes una población que en teoría veas que ya no está funcionando la inmunidad y aumenten los síntomas, hasta se puede hablar de otra cepa. A pesar de que las vacunas que nos hemos puesto son diferentes a las actuales, nos siguen protegiendo, pero falta detectar hasta dónde, ya que hay nuevas variantes que no se encuentran en los biológicos”, explicó.

En la última semana, los contagios y los fallecimientos por contagio de SARS-CoV-2 revirtieron su tendencia descendente y se incrementaron.

Óscar Hernández se contagió el fin de semana y hasta el momento desconoce cómo ocurrió, porque sigue las medidas sanitarias y evita aún las grandes aglomeraciones, pues tiene comorbilidades.

“Ésta es la segunda vez que me da Covid-19 y durante todo el fin de semana tuve temperatura, tos y dolor de cabeza. Me hice la prueba y salí positivo, pero lo peor es que ya contagié a mis dos hijas y esposa; ahora estamos todos encerrados en casa”, explicó.

El padre de familia sostuvo que a su hija de 15 años sólo le aplicaron dos vacunas, aunque los demás tienen tres dosis. Por esa situación tiene preocupación que su hija pueda volver a infectarse en los meses siguientes, ya que no ha tenido una dosis de refuerzo que complete el esquema y no le han avisado de una nueva fecha para aplicación. “Si nos preocupa, pero vamos a esperar a que nos digan cuando haya una vacuna, ya que no queremos volver a pasar por esto”, dijo.

Alberto Campillo, virólogo de la UNAM, coincidió en que la inmunidad va a la baja, pues en estos momentos hay una discusión para saber cuál será la vacuna que se queda de manera permanente para los mexicanos, la cual, en su momento, se había dicho, sería Patria, “pero no ha salido; cuando lo haga, estará muy desactualizada y no será eficaz”, detalló.

Indicó que es necesaria una vacuna de refuerzo, pero ésta debe tener ya información de Ómicron para generar inmunidad ante las nuevas variantes que existen.

“Las vacunas tienen una especie de caducidad conforme vayan saliendo nuevas variantes. Tenemos tres vacunas y han sido suficientes para al menos no ir a dar al hospital, pero ya hay que pensar en una protección más fuerte”, añadió.