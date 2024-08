AMLO llama a consejeros no cometer "la barbaridad" de modificar regla de distribución de plurinominales

Al denunciar que la oposición y los potentados ejercen presión sobre consejeros y magistrados electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) los convocó a respetar lo establecido en la ley para realizar la distribución de diputaciones plurinominales y no cometer "la barbaridad" de modificar la fórmula establecida en la Constitución.

"Ojalá tomen en cuenta que el pueblo existe, que no vayan a cometer de nuevo el error de menospreciar, de ningunear al pueblo. Entonces que respiren profundo que se tranquilicen y acepten de que hay una realidad distinta.

"(…) Vamos a esperar a ver qué resuelven en el Consejo, en el Tribunal Electoral, que se ajusten a las reglas, a lo que establece la Constitución, que no se vaya a cometer por presiones, la barbaridad de modificar la fórmula y violar la Constitución y la ley", aseguró AMLO.

AMLO dijo que dar la mayoría calificada a la Cuarta Transformación en las elecciones del 2 de junio pasado, implica un "cambio profundo", un "hecho histórico" en la vida pública del país pensando en que era necesario modificar las leyes y reformas a la Constitución.

Durante la conferencia de prensa matutina, insistió en que se está presionando a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que habrán de definir este viernes la distribución de las diputaciones plurinominales, así como a los magistrados del Tribunal Electoral, quienes recibirán las impugnaciones correspondientes.

Más adelante, AMLO informó que no ha tenido respuesta de las cinco personas más ricas de México sobre si están de acuerdo en que se viole la Carta Magna en la supuesta sobrerrepresentación de Morena y la reforma judicial.

-¿Hubo ya repuesta de los empresarios?, se le preguntó.

"No, pero yo lo estoy planteando a que no apuesten a violar la Constitución y que todos nos apeguemos a la legalidad, que haya un auténtico Estado de Derecho y que ya basta estar simulando, va a quedar muy claro quién es quién, ya no es tiempo de simulaciones", afirmó AMLO.

Mencionó que se pretende que haya honestidad y se respeten las leyes, "¿o queremos que siga la corrupción, el influyentismo, eso es lo que queremos para el país?", cuestionó.

El martes, López Obrador pidió a Carlos Slim Helú; Germán Larrea, de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; Alberto Bailléres, de Grupo Bal; y María Asunción Aramburuzabala, de grupo Tresalia, dar su opinión pública o en privado sobre la llamada sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en el Congreso.

