Quien va a llegar para continuar la 4T es mejor, afirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en el relevo presidencial, va a continuar la transformación del país y quien va a llegar es mejor.

Durante la visita que hizo a Toluca, acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, reiteró que como es maderista, no está de acuerdo con la reelección, pero tiene la certeza de que continuará la transformación.

“No se preocupen porque hay relevo también en lo federal, va a seguir la transformación.

Yo tengo que terminar ya mi mandato, porque soy maderista. ¿Y qué decía el Apóstol de la Democracia? Sufragio efectivo, no reelección (…). Además, les digo: estoy contento, porque quien va a llegar va a ser mejor, va a ser mejor. Ya empezó la transformación”, manifestó.

Ante la conclusión de su mandato, expresó que no le tiene apego al poder ni al dinero: “No hay que encariñarse tanto, ni con el poder ni con el dinero, no hay que tenerle mucho apego ni al poder, ni al dinero, eso no es la felicidad, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”, dijo.

Ante las expresiones de respaldo de los asistentes, el titular del Ejecutivo federal le reiteró que “amor con amor se paga”.

“Así como ustedes me quieren, así les quiero yo, pero yo todavía les quiero más, un poquito más. Esto es lo que me permite resistir, lo que me ha permitido luchar durante muchos años por mis ideales, por mis principios, y poder decir casi al final de mi mandato que me siento muy feliz y que estoy, la verdad, estoy muy tranquilo con mi conciencia, con el tribunal de mi conciencia, gracias al pueblo. Y ya saben que la voz del pueblo es la voz del Creador y es la voz de la historia”, señaló.

