Acusa López Obrador que Estados Unidos "está haciendo muy poco para detener el consumo de drogas"

El gobierno de Estados Unidos está haciendo muy poco para detener el consumo de drogas en su territorio. Esta fue la queja del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer una recomendación el jurado que decidirá en el caso de Genaro García Luna, para que tome en cuenta la participación que tuvieron las agencias de Estados Unidos en el crecimiento de los cárteles.

“Que también se tome en cuenta que en Estados Unidos se da el consumo de la droga y el gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas. La pregunta es: ¿Qué están haciendo con los jóvenes? ¿Qué están haciendo para difundir sobre el daño que ocasionan las drogas? ¿Cuánto dinero destina el Gobierno de Estados Unidos en campañas contra las drogas?”, cuestionó el mandatario.

La responsabilidad también recae en los medios de comunicación

López Obrador agregó los medios de comunicación -como la televisión o la radio- tampoco llevan a cabo campañas de difusión sobre los daños que provoca el consumo de estas drogas, sobre todo de origen químico.

"¿En los canales de televisión, en las estaciones de radio, se está informando sobre el daño que ocasionan las drogas? Eso no lo hacen. Ojalá que haya una recomendación sobre eso”, pidió a los miembros del jurado.

Indicó que aunque los miembros del jurado que delibera sobre la responsabilidad o no del exsecretario de Seguridad Pública tienen prohibido leer o escuchar noticias, seguramente están enterados de la relación que tejieron las agencias de investigación de Estados Unidos con el exfuncionario mexicano.

"Yo creo que están informados los ciudadanos del jurado; lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho o la participación que seguramente tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto, porque no puede ser posible que no se enteraran que había cooperación. Por ejemplo: con García Luna se dio el operativo conocido como 'Rápido y Furioso', un acto entre el gobierno de Estados Unidos y México, eso lo permitió el gobierno estadounidense”, enfatizó.

AMLO fue claro al hablar sobre el tema de drogas. Presidencia

Analiza denunciar a César de Castro

López Obrador reiteró que continúa el análisis para iniciar una demanda en contra del abogado César de Castro, quien lo involucró en el caso de García Luna, durante un interrogatorio con el narcotraficante Jesús “Rey” Zambada.

"En el caso del abogado de García Luna, ahí sí estoy analizando la posibilidad de denunciarlo, porque no es contra Andrés Manuel López Obrador, sino contra el presidente de México y primero está de por medio la honestidad, que es lo que considero lo más importante; segundo, no se puede gobernar a México si no se tiene autoridad moral, y tercero, que no podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros”, advirtió el mandatario.

Denunció que al abogado lo instruyeron para manchar la reputación del presidente, aunque no identificó a quien dio esas instrucciones.

“Estoy buscando un abogado que sea de allá, que sea honesto y una persona íntegra, que represente la denuncia contra el abogado, porque actuó de manera tendenciosa, clarísima, lo mandaron a eso, a querer mancharnos y vamos a aclarar las cosas, sobre eso, vamos al fondo del asunto”, sentenció López Obrador.