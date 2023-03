Lorenzo Córdova critica “acoso inaceptable” contra Poder Judicial y expresa respaldo

Ante lo que calificó como un “acoso inaceptable” en contra del Poder Judicial, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, manifestó todo el respaldo del órgano electoral a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la resolución que tome en torno al Plan B de la reforma electoral.

Al participar en el foro UNAM-TEPJF “Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral 2022-2023”, puntualizó que ante la reforma electoral promovida como “fraude a la ley”, la cual, dijo, se convertirá en la más impugnada de la historia, el instituto empleará todos los recursos legales a su alcance para revertirla.

“Desde el INE seguiremos empleando todos los recursos legales a nuestro alcance en el marco de la Constitución y acompañaremos el proceso jurídico que se lleve a cabo, siempre respetuosos de la autonomía de los órganos jurisdiccionales y muy atentos a su desenlace, confiando en que quien hoy, de acuerdo con la Constitución, representa las instancias, las instituciones de salvaguarda y garantía de un orden constitucional y democrático hoy vulnerado, estarán a la altura del reto histórico", declaró Córdova Vianello.

“Siempre respetaremos las instituciones que nos hemos dado, para eso nos las dimos, para respaldarlas, para sostenerlas, no para vapulearlas ni descalificarlas. Desde el INE, pues, [expresamos] toda nuestra solidaridad con las instancias del Poder Judicial , sometidas a un acoso inaceptable y, por supuesto, [estamos] atentos a sus decisiones que, como siempre ha ocurrido, se acatarán puntualmente y sin chistar”, declaró.

Córdova insistió en que en los tribunales tendrá que dirimirse si las normas electorales del Plan B están apegadas a la Constitución y si son aptas o no para regular la vida democrática del país.

Recordó que, supuestamente, la instrucción del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue que el Plan B era para “destazar” al INE y dijo que finalmente eso es lo que está logrando con el desmantelamiento de la estructura del servicio profesional electoral.

“Yo no sé si sea cierto o no esto que se dice que fue la palabra de orden con la que se llevó esta iniciativa al Senado, de que la instrucción era destazar al INE. Lo que sí me queda claro es que la reforma destaza literalmente al INE; no puedo encontrar otra manera de expresar la desaparición del 85 por ciento de las plazas del servicio profesional electoral, que es la columna vertebral de esta institución, con lo cual se violenta su autonomía constitucional, altera las condiciones de equidad en la contienda político electoral”, comentó.

Córdova agregó que en las sesiones del Consejo General “se constata una triste y dramática realidad; que quienes votaron la reforma ni siquiera la leyeron, no la conocen , no saben de qué se trata y creen que quienes la leímos mentimos”.

