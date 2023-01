El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, enfrente su proceso en libertad por el caso de la compra irregular de la planta de Agronitrogenados.

"Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador reconoció que no se puede asegurar a cuánto asciende la reparación del daño, pero rechazó los 3.4 millones de dólares que ofrece Lozoya porque "es poco".

"3.4 millones de dólares es muy poquito, eso lo ve el Ministerio Público, pero esa no es la cantidad. No podemos decir aquí cuánto es el daño, pero si hay peritajes y estoy seguro que esa cantidad no es", expresó López Obrador.

Aunque reiteró que el daño por la compra-venta de Agronitrogenados y Fertinal es mucho mayor, "si hay disposición" por parte de la defensa del exfuncionario el Gobierno Federal estaría de acuerdo, pues se necesitan "recuperar recursos para el desarrollo del país".

Indicó que el otro implicado en este daño al erario, el expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ya ha cubierto parte de la reparación del daño.

"Lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado. En el caso de nitrogenados fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares en esa planta; el señor que participó en la venta para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares ya ha devuelto 100" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Cabe recordar que ayer, martes, se difirió para el próximo 16 de febrero la audiencia del exdirector de Pemex, en espera de que se logre un acuerdo entre Lozoya Austin y los representantes de la empresa petrolera.

