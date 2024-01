Luis Espinosa Cházaro renuncia al PRD; afirma que ya no cree en liderazgo de Zambrano

Tras 17 años de militancia, Luis Espinosa Cházaro renunció a su militancia dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a la coordinación de la bancada en la Cámara de Diputados.

Aseguró que la causa por la que deja el partido yace en las declaraciones del dirigente nacional, Jesús Zambrano, quien ha asegurado que la interlocución se ha tornado imposible.

“Renuncio al PRD porque fue Jesús Zambrano quien impulsó la idea de que yo fuera a la precandidatura del PRD a la Ciudad… me pidió retirarme del Comité Organizador para que me metiera a la Ciudad, se firmó por parte de los partidos que habría un método democrático, abierto, participativo y eso no ocurrió. No acepto que se haya impuesto una candidatura en la Ciudad de México”, declaró en conferencia.

Aseveró que se mantendrá en votos con la oposición y que continuará apoyando la candidatura de Xóchitl Gálvez, pero se declarará diputado independiente.

“Sólo no puedo continuar en el PRD porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano”, comentó.

Dijo que también sostendrá su amistad con los priistas Rubén Moreira y Alejandro Moreno, así como con el panista Marko Cortés, quienes, aseguró, estuvieron más preocupados por el trato que recibió en su partido, que la propia institución política en la que ha militado más de una década.

Aquí mis razones para renunciar a la coordinación y al PRD.



• Hoy con mucho pesar, les informo, que después de 17 años de militar en el PRD; el único partido en que he militado y siempre en la expresión de Nueva Izquierda, renuncio al cargo de coordinador y a mi militancia… — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) January 31, 2024

